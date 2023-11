El Festival de Cine de Almería proyecta 'Controverso', documental que traza lazos entre el rap, el repentismo y el trovo

ALMERÍA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Francisco Villaespesa, nueva sede de la Filmoteca de Andalucía, acogerá, en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería, varias proyecciones y la primera de ellas se ha producido la tarde del viernes con 'Controverso', de la debutante Nuria Vargas, ganadora del Premio Carmen a la mejor dirección novel, donde profundiza en el trovo de La Alpujarra y su huella al otro lado del Atlántico.

El documental se centra en la figura de Luna, una joven rapera desencantada de la industria musical. Una noche conoce al escritor y repentista cubano, Alexis Díaz Pimienta. Él le habla del Repentismo y de los troveros que aún viven en La Alpujarra. Luna, de madre alpujarreña y abuela cubana, es atraída a esta forma de improvisación que desconocía y emprende un viaje para conocer, cara a cara, al trovo y a sus protagonistas, un viaje a las raíces, según ha detallado la Diputación almeriense en un comunicado.

"Los repentistas, los raperos y los troveros comparten una filosofía de vida con la poesía improvisada. Se ve reflejado, esa amistad que les une, el lenguaje en común, el esfuerzo diario y también se habla de dónde les viene esas ganas de improvisar y de competir con otros compañeros. Batallas de gallos que no son únicas del rap, sino también del repentismo, que allí se llama controversia y del trovo. Gira en torno a eso y a esos personajes de la película, muy auténticos", ha compartido Nuria Vargas.

La inspiración le viene a la directora por sus propias vivencias personales. "Mi bisabuelo era el Ciego Corrales, un romancero y trovero muy famoso en la Alpujarra, y conocía el trovo desde pequeña. Cuando era adolescente mis amigos seguían a muchos raperos y, claro, yo sabía que todo eso ya lo hacían los abuelos en la Alpujarra y mucho mejor que alguno de esos raperos, por cierto. La mayoría de mis amigos no sabía qué era el trovo y vi que tenía que conocerse más, veía que los troveros estaban muy mayores, están desapareciendo y quería hacer un documento que tratase la forma que tienen de expresarse y forma de vivir".

El documental ha tenido una excelente acogida en su primer año de vida. "Estrenamos en salas y varias ciudades (Sevilla, Málaga, Madrid) ha estado en festivales internacionales. Ganó el Premio Carmen a la mejor dirección novel y ganó en el festival de documentales Santiago Álvarez de Cuba, gano el premio especial de la Escuela Internacional de Cuba, lo que permitió tener una beca para rodar allí otras tres semanas".

Vargas considera que se debería apoyar con más recursos al trovo, para que no desaparezca, señalando que "existen los versolaris en el País Vasco donde sí que se apoyan mucho, hay escuela y concursos con bastante dinero en metálico". "Han conseguido que la tradición no se pierda pero para eso debe haber un apoyo institucional considerable porque si no esa cultura tiende a desaparecer. En la película se ve claro porque en Cuba sí que hay esas escuelas y entonces hay mucha gente joven que sigue repentizando y es algo muy conocido en la cultura cubana", concluye.

Las próximas citas con esta actividad serán con un documental con motivo del cincuentenario del observatorio Calar Alto, titulado del mismo modo (lunes, 20 de noviembre) y con 'La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric' (viernes, 24 de noviembre), propuesta musical de César Martínez, en torno a la figura del baterista de Los Planetas que ha pasado a la posteridad por ser también el encargado de las baquetas en el legendario 'Omega' de Enrique Morente y Lagartija Nick. En ambos casos será a las 18,30 horas.