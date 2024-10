El Festival Inclusivo de Cortos Gallo Pedro crece en premios y actividades hasta el 21 de diciembre en Almería

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro ha vivido este jueves la puesta de largo de la nueva edición, que se celebrará durante los meses de octubre, noviembre y hasta el 21 de diciembre en Almería, "con más actividades, premios y apoyo institucional".

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca lidera por undécima edición una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, según ha indicado el Consistorio en una nota.

La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad e Inclusión del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha subrayado que "el Ayuntamiento apoyó el proyecto de Verdiblanca desde su nacimiento, enmarcado en el Plan Municipal de Discapacidad y me satisface que las demás instituciones se hayan unido en las diferentes ediciones, lo que permite que siga creciendo".

Además, ha destacado que "es un festival con el que estamos comprometidos y por eso nos implicamos en todas sus fases, como la tutorización de rodajes inclusivos, la exposición de carteles realizados por alumnado de la Escuela de Artes en la EMMA o emisión de cortos en interalmeríaTV".

Por su parte, el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha asegurado que "Gallo Pedro cumple once años, no solo por el empeño, esfuerzo y mucho trabajo que ponemos en Verdiblanca; sino porque las administraciones públicas y muchas entidades y organizaciones no nos dejan solos".

Sánchez de Amo ha avanzado que, aunque el plazo todavía se encuentra abierto hasta la próxima semana, "ya hemos superado en esta misma fecha la cifra del año pasado: llevamos ya 60. Este año hemos aumentado la cuantía de los premios en metálico; de manera que el premio a mejor corto inclusivo lo hemos duplicado pasando a mil euros, y el de la mejor dirección, que solo tenía escultura, ahora tendrá 200 euros".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que "por segundo año consecutivo este festival cuenta con la ayuda del Ministerio de Cultura gracias a la convocatoria desarrollada por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ICAA para la organización de festivales y certámenes cinematográficos; convirtiéndose en el único almeriense en contar con este apoyo".

La diputada de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz Escudero, ha afirmado que "no concebimos otra realidad que no sea que la Diputación de Almería se implique de forma directa en este festival de cine y así lo lleva haciendo desde hace una década".

"Diputación colabora de nuevo con el laboratorio de cortos inclusivos, unos talleres muy completos que girarán en torno a la diversidad funcional, y con la incorporación dentro de Fical, como principal escaparate cinematográfico de nuestra provincia, de la proyección de la sección oficial de Gallo Pedro y el premio que otorgará el público asistente a la sesión", ha añadido.

Por su parte, la Junta de Andalucía también sumará apoyo para el desarrollo de varias actividades, entre ellas un 'Scape Room' "con el que se pretende atraer nuevos públicos al séptimo arte, como viene haciendo el Festival en años anteriores". Para ello se han elegido como temáticas dos películas relacionadas con la diversidad como son 'Miércoles Adams' y 'La Bella y la Bestia', que se llevarán a cabo viernes y sábados de noviembre y diciembre; en horarios de mañana y de tarde, con grupos de ocho personas.

Repiten las experiencias de Cine Azul, adaptado a personas con TEA, en este caso con la proyección de la galardonada 'CampeoneX' y el largometraje rodado en Cádiz 'La maniobra de la tortuga', con la particularidad de que será audiodescrita para personas ciegas.

MÁS SOBRE EL XI FESTIVAL GALLO PEDRO

El jurado de este año para la fase competitiva del concurso estará formado por el productor y montador cinematográfico Carlos Vives, el coordinador festival, Daniel Parra, la técnico municipal en trabajo social, Nidia Salvatierra, y la cineasta especialista en animación Chelo Loureiro, ganadora de cuatro premios Goya, uno de ellos por su película 'Valentina'

La edición de este año tendrá como padrino de honor al director cántabro Álvaro Longoria, que ha producido numerosas películas con profesionales como Javier Bardem, Julio Meden o Juan Diego Botto. Y sobre todo con Javier Fesser, "que hizo tan cercanas, capaces y reivindicadoras a las personas con discapacidad a través de la película 'Campeones'" han indicado desde Diputación. Anteriormente lo han sido Isabel Gemio, Javier Fesser, Roberto Pérez Toledo y Leticia Dolera.

A lo ya mencionado en la parte formativa se sumará una 'masterclass' de cómo se hace una película de animación. Será impartida por el guionista y director Pedro Solís, que ha ganado dos premios Goya por dos cortos de animación; y con 'Cuerdas' obtuvo el Guinness World Records al Cortometraje más premiado en el año 2019.

En cuanto al apartado de proyecciones paralelas a la sección oficial competitiva, "también se implicará un año más al campus universitario para realizar un cine fórum con alumnado tras la proyección de 'Unzué, el último partido de Juancar'". Según indica la institución provincial de Almería "se trata de un documental muy de actualidad tras la aprobación de la Ley ELA y otras enfermedades neurodegenerativas". Siguiendo con el ambiente estudiantil, en esta ocasión con escolares, Gallo Pedro irá a dos colegios de la capital "para incluir el cine y la discapacidad en las aulas".

La Gala Final se celebrará el sábado 21 de diciembre y estará conducida por el monologuista almeriense Alvarito, "que aportará un toque de humor a una gran edición", han destacado desde Diputación.

Para más información la Diputación de Almería recuerda que se puede visitar la web oficial: https://gallopedrofestivalinclusivo.es/