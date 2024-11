Fical enseña las tripas de la industria audiovisual con Almudena Cid, Sandra Cervera y José Pastor

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Almería) ha abordado este lunes cómo funciona desde dentro la industria del cine y el audiovisual a través de una mesa redonda moderada por el director Tirso Calero en la que la exgimnasta y actriz Almudena Cid, la actriz y productora Sandra Cervera y el director de ficción de TVE, José Pastor, han aportado su visión desde los distintos roles que desempeñan.

El acto que ha acogido el Palacio Provincial de Almería ha explorado desde cómo se programa una determinada serie de televisión a la experiencia de un intérprete a la hora de afrontar un casting para optar un papel que se disputan decenas de actores.

"Yo sé que es muy difícil que te den un sí", ha explicado Almudena Cid, quien ha trasladado cómo afronta cada proceso siempre bajo una "incertidumbre" similar a la de la competición deportiva a la hora de saber si será o no la persona seleccionada para el personaje al que aspira.

En este sentido, ha afirmado que "no hay nada escrito" a la hora de afrontar un proceso de casting, lo que confirmó tras presentarse a una prueba para interpretar a una directora de un centro de alto rendimiento y no ser elegida finalmente para esa producción pese a haber sido una deportista de élite que conocía ese mundo de primera mano. "Era la primera vez que yo decía 'si no me dan este papel cuál me van a dar", ha comentado.

Sobre este asunto, la actriz Sandra Cervera, conocida por su papel como Emilia Ulloa con el que hizo casi 2.000 episodios de 'El secreto de Puente Viejo', ha incidido en la virtud de "ser muy honesto con la autenticidad de cada uno" a la hora de aspirar a formar parte de una producción.

"Muchas veces te vas al resultado, o vas a lo que aparentemente quieren de ti, o a lo mejor aparece un actor de moda o una actriz que tiene unas herramientas que están funcionando y tú crees que tienes que adoptar esas herramientas", ha reflexionado antes de incidir en la importancia de contar con un "proceso creativo" en el que cada uno destaque cuál es su "carácter diferenciador".

Ha coincidido al respecto Almudena Cid, sobre la que, según ha desvelado el moderador de la mesa, se prepara un documental sobre su historia deportiva que esperan poder llevar a Fical el próximo año. "Como actriz estoy viendo cuál es mi particularidad, creo que la he medio encontrado", ha asegurado la exgimnasta, para quien "cuando descubres qué tienes para ofrecer y lo cuidas puedes tocar cosas que nunca te hubieras planteado".

De otro lado, Cervera ha valorado una la caída sobre el "boom de seguidores" que cada actor o actriz tiene en sus redes sociales como herramienta para inclinar la balanza a favor de un intérprete concreto; un recurso que José Pastor ha reconocido haber empleado en alguna ocasión si bien cree que "las redes no significan nada y de lo que se trata es de que la serie funcione bien y que el actor sea el correcto".

Con ello, han admitido que las series realizadas con rostros muy reconocidos para el gran público como el caso de Luis Tosar y Blanca Portillo en 'La ley del mar' facilita la promoción del producto, si bien para otro tipo de producciones no siempre funciona igual. "Si estás haciendo comedia, no te vale que sean conocidos, necesitas actores con fuerza cómica", ha indicado el representante de TVE.

EL FUTURO DE LAS SERIES COLABORATIVAS

Pastor ha señalado su visión en el futuro de las series que, a su juicio, pasan por el desarrollo de contenidos de calidad mediante acciones colaborativas entre las cadenas de televisión y las plataformas audiovisuales que permitan no solo prolongar la "vida útil" de las producciones sino además realzarlas en materia de promoción.

"Una hora de ficción cuesta el triple de lo que puede costar una hora de Masterchef", ha puesto como ejemplo el productor de contenidos de ficción del ente, quien además ha incidido en la responsabilidad que la televisión pública tiene en el diseño de sus contenidos en base a determinados criterios de divulgación que pueden reñir con las audiencias.

No obstante, ha destacado algunas recientes producciones que han tenido buenos resultados en pantalla como 'Las Abogadas', con las que se recuperó el drama legal, o 'Detective Touré', con un personaje racializado como protagonista nunca antes visto en la televisión española.

Para Pastor, la recién estrenada 'Valle Salvaje' supone un ejemplo de colaboración que es "bueno para todos" porque "a Televisión Española les supone el coste de producir esa serie muy barato y a Netflix --que emite los capítulos con posterioridad-- también". "Al final nos repartimos los costes y no nos canibalizamos las audiencias", ha observado ante una serie en la que la televisión hace de "amplificador" al darle promoción fuera de la plataforma.

"Cuando se lanzó 'La Promesa' hace unos tres años, no había series de época en España, y si nos fijamos en una tele pública europea, como es la BBC, las series de época siempre han funcionado muy bien", ha estimado ante unas series de carácter diario ante las que sus intérpretes deben mantener "el compromiso", según Sandra Cervera, para sacar adelante con éxito este tipo de novelas.