Fical proyecta en el Teatro Apolo de Almería el “intenso” thriller ‘Devoción’

El Festival Internacional de Cine de Almería, Fical, ha proyectado en el Teatro Apolo de la capital el "intenso" thriller 'Devoción', un filme dirigido por Rafa Russo y protagonizado por Elena Martínez y Joaquín Furriel.

'Devoción' narra los encuentros entre Fernando, acusado de homicidio, y Ruth, una mujer que se enamora de él y que hace de su defensa y absolución una cruzada personal. A través de varios encuentros íntimos a lo largo de varios años, se va desentrañando la intriga del crimen del que se le acusa, según ha detallado la Diputación almeriense en un comunicado.

La película, rodada hace un año en Málaga "con un equipo pequeño pero con mucho cariño", tal y como ha señalado su director, es una producción cuyo peso recae sobre los protagonistas, que copan la mayor parte del metraje. Se trata de un thriller dramático que transcurre en el vis a vis de una cárcel. "Hay una trama de amor muy intensa en torno a los protagonistas, a la vez que se va desenredando el crimen por el que a él le han acusado", ha explicado Russo.

El director ha calificado la película como "diferente, atrevida, valiente en su planteamiento y muy intensa". "Es un duelo de actores muy potente y creo que tiene esos giros sorprendentes que son muy agradecidos por el público", ha indicado el cineasta, que ve este tipo de festivales como "una prueba de fuego" ante el inminente estreno de la película en los cines.

Elena Martínez, la actriz protagonista, ha destacado que el guion de esta película llegó a sus manos cuando aún el papel no era suyo. "Conocí a Rafa Russo durante la promoción de mi anterior película, conectamos muy bien y me envió el guion para que lo leyera como compañera, y lo cierto es que me enamoré de él. Cuando luego entró en la ecuación mi compañero Joaquín Furriel, fue una maravilla absoluta", ha argumentado.

"Es el papel más duro al que me he enfrentado hasta ahora", ha subrayado Martínez, en un rodaje en el que se ha tenido que desempeñar "en una clave distinta en la cual yo no había trabajado nunca", al tiempo que matiza que "pudimos trabajar bien la película con varias semanas de ensayos, y eso hizo que nos sintiéramos más seguros de poder sacar adelante esta historia".

