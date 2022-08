Los Hornos de Calcinación de Lucainena de las Torres (Almería) acoge este fin de semana su festival flamenco

ALMERÍA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Hornos de Calcinación, uno de los lugares más emblemáticos e históricos de Lucainena de las Torres (Almería), acogen este fin de semana la II edición del festival flamenco en el que actuarán la cantaora Sonia Miranda, el sábado 13 de agosto, y de la bailaora Anabel Veloso, el domingo 14 de agosto. Ambos espectáculos, con entrada libre hasta completar aforo, comenzarán a las 23,00 horas.

La Diputación Provincial de Almería ha presentado el evento en un acto en el que ha participado el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el alcalde del municipio, Juan Herrera, y las artistas protagonistas de esta edición: Sonia Miranda y Anabel Veloso, según ha explicado la institución en una nota.

El diputado provincial de Cultura ha felicitado al Ayuntamiento de Lucainena y su alcalde por esta iniciativa que nació con el objetivo de "promocionar la cultura y dar un empuje al turismo durante el verano. Este proyecto fusiona el patrimonio inmaterial con el natural y la minería, ya que se celebra en uno de los espacios más singulares de la localidad como son sus hornos de calcinación".

En este sentido, Guzmán ha aprovechado la ocasión para destacar el "arraigo" e "importante papel" que desempeña la provincia de Almería y sus "talentosos representantes en un arte tan universal como el flamenco". "Lucainena apuesta por el flamenco almeriense y los espectáculos de Sonia y de Anabel son la mejor prueba de la alta calidad que tiene esta propuesta", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde ha agradecido el apoyo de la Diputación de Almería a esta iniciativa y al resto de proyectos culturales que se llevan a cabo en el municipio y, al mismo tiempo, ha compartido la idea que tienen con este festival que, según ha señalado, "queremos hacer algo especial para 2023, algo parecido al de La Unión, con nuestra personalidad. Estableceríamos una fase previa con actuaciones durante los fines de semana donde un grupo de profesionales se encargaría de realizar una selección y, una final, que se haría en Los Hornos".

La cantaora Sonia Miranda ha explicado que en Lucainena presentará su espectáculo 'Sirproeta', "es el nombre de una mariposa en el cual me he inspirado para hacer esta obra. Me da libertad a la hora de expresarme en el escenario con cantes, bailes, piano, celo y coro. Somos un grupo muy grande de compañeros de Almería".

Por último, Veloso ha explicado que presenta en este festival su propuesta 'A flor de piel', una selección de piezas "con mucha sensibilidad con las que pretendemos conseguir que el flamenco salga por los poros, por eso este arte es Patrimonio de la Humanidad. Queremos que la gente se emocione más allá de cualquier frontera".