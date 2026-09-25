La Noche Europea de los Investigadores supera todos sus registros en Almería al reunir a casi 20.000 personas

Fotografía familiar de La Noche Europea de los Investigadores en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Noche Europea de los Investigadores ha batido este viernes todos sus registros en Almería, con cerca de 20.000 personas movilizadas entre la jornada central y las actividades previas de su decimoquinta edición en la ciudad.

Más de 16.000 personas han visitado durante la tarde-noche los expositores instalados en el centro de la capital, mientras que más de 3.500 estudiantes preuniversitarios de la provincia han participado en las acciones previas, según ha informado la Universidad de Almería (UAL) y la Diputación en una nota.

La cita ha contado con 610 investigadoras e investigadores, con mayoría femenina, que han explicado a la ciudadanía su trabajo cotidiano y sus avances científicos. Los expositores han permanecido abiertos entre las 18,00 y las 22,00 horas.

La Noche Europea de los Investigadores se celebra simultáneamente en 400 ciudades de más de 30 países y está impulsada por la Comisión Europea desde 2005 en el marco de las Acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte Europa.

Su organización en Almería corresponde al Vicerrectorado de Política Científica de la UAL, con la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y el Secretariado de Divulgación Científica, y cuenta con la coordinación andaluza de la Fundación Descubre.

La iniciativa ha contado además con el respaldo y la colaboración de la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Almería y la Fundación Grupo Cajamar. Sus principales representantes institucionales han participado en la apertura oficial antes de recorrer los diferentes expositores.

El rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha destacado que la Noche de los Investigadores "representa una de las grandes citas de la Universidad de Almería con la sociedad de nuestro entorno a través de la ciencia y la investigación".

Céspedes ha expresado su "enorme satisfacción" por la acogida y ha señalado que se han superado todos los registros anteriores, tanto en el número de científicas y científicos que han presentado sus investigaciones como en el alcance de las actividades desarrolladas previamente en centros de enseñanza y en la asistencia estimada.

Asimismo, ha valorado que la ciudadanía pueda "interactuar directamente, de manera muy cercana, con las investigadoras e investigadores" y ha calificado de "un gran orgullo que Almería sea de las ciudades con mejor respuesta ciudadana, un 20 por ciento del total de Andalucía".

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha señalado que "uno de los grandes valores" de esta iniciativa es "comprobar cómo se trabaja para despertar la curiosidad, estimular el pensamiento crítico y mostrar a nuestros jóvenes que investigar es también una forma de transformar y mejorar el mundo".

Vázquez ha explicado que el Ayuntamiento se suma a la iniciativa con una "doble convicción". Por un lado, ha defendido que "debemos seguir acercando nuestra UAL a la sociedad almeriense, queremos que forme parte cada vez más de la vida de nuestra ciudad, que sus avances y conocimientos sean compartidos por todos".

Por otro, ha afirmado que "sabemos que el futuro de una sociedad pasa, de manera imprescindible, por el conocimiento, por la educación, por la investigación y por nuestra capacidad para innovar".

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que "cada año son más las personas, niños, jóvenes y mayores, que disfrutan de esta jornada, donde la ciencia y la tecnología son las verdaderas protagonistas".

Martín ha señalado que el CSIC, a través de la Estación Experimental de Zonas Áridas, ha presentado actividades sobre la conservación de ungulados amenazados, la recuperación de hábitats originales, la regeneración de suelos en zonas áridas bajo placas fotovoltaicas y el reconocimiento de plantas invasoras localizadas en territorio almeriense.

Asimismo, ha indicado que, a través del Ciemat y de la Plataforma Solar de Almería, se han desarrollado actividades sobre "el papel del sol en la regeneración de aguas residuales" y talleres sobre la divulgación del agua y su calidad en Almería.

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha afirmado que "la ciencia, la innovación y el conocimiento son herramientas fundamentales para afrontar los retos del futuro, impulsar nuestra competitividad y generar nuevas oportunidades para nuestros jóvenes".

Góngora ha remarcado que "la investigación está presente en sectores clave para Almería, como la agricultura, la gestión del agua, las energías renovables o la transformación digital" y ha animado a los almerienses a participar en esta cita.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha señalado que "la Noche Europea de los Investigadores acerca el trabajo de nuestros científicos al día a día de los almerienses" y ha recordado que este año la cita ha convertido durante unas horas el centro de la ciudad en "un gran laboratorio al aire libre" bajo el lema 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti'.

AGUA Y ECLIPSES

Esta XV edición andaluza se ha vinculado al Proyecto Aqualab 2026-2027, asociado a la iniciativa MSCA and Citizens, y ha tenido como dos grandes ejes el agua y los eclipses.

Las actividades relacionadas con el agua se han centrado especialmente en la investigación aplicada a la gestión sostenible de recursos hídricos, la desalación, la reutilización y la agricultura climáticamente eficiente. El eje de los eclipses se ha orientado a la divulgación astronómica para preparar a la ciudadanía para el denominado 'Trío de Eclipses'.

La distribución recogida por la UAL ha sido de 62 expositores en la Rambla Federico García Lorca, 19 en el Mirador de la Rambla, cinco en el patio de la sede del Gobierno andaluz y cuatro en el Paseo Sur, nueva sede de esta edición dedicada a tecnologías de invernadero, cultivos hidropónicos, innovación agronómica y nutrición.

Antes de la jornada central se han celebrado además 65 actividades para 3.430 estudiantes de 56 centros educativos de la provincia, con especial atención a los más alejados del campus mediante un criterio de equidad y vertebración territorial aplicado por la UAL.