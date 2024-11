La obra de José María Mezquita se exhibe en el Museo del Realismo Español de Almería hasta el próximo 23 de febrero

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones temporales del Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería (Murec) acogerá hasta el próximo 23 de febrero la muestra 'José María Mezquita. Entre el silencio y el olvido'.

La exposición se compone de 86 obras, un tercio de ellas "inéditas", de este autor zamorano nacido en 1946 en las que toma como referente directo su ciudad natal, sus paisajes y a sus paisanos, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

La propuesta se aborda desde la relación directa entre el pintor y el artista Antonio López, según ha señalado la institución provincial, desde donde se apunta que las obras han sido realizadas entre los años 1997 y 2020.

El objetivo principal de la muestra es "resaltar la plasmación de la realidad a través de una técnica depurada, meticulosa, detallista y sensorial por parte del pintor, muy alejado del hiperrealismo". "Se busca, por encima de todo, hacer visible la emoción y la esencia humanas", han añadido.

El artista José María Mezquita ha dado las gracias por cómo se ha recibido kla muestra que quedará abierta al público etse viernes. "No trato de hacer copias de la realidad, trato de comunicar las sensaciones y emociones que me produce la contemplación de esa realidad", ha asegurado en relación a su obra.

En esta línea, Mezquita ha pormenorizado que "cuando elijo un tema determinado, sea un interior o el mundo vegetal, siempre es algo que me produce una emoción, o porque tiene misterio o porque de alguna forma me ha causado una impresión que me motiva a dedicar el tiempo necesario para plasmar sobre el papel o el lienzo ese mundo".

El vicepresidente y diputado provincial de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo, Fernando Giménez, ha estimado la recreación en esta exposición "de paisajes naturales e industriales como fábricas o almacenes, espacios íntimos del hogar y otros muchos lugares que forman parte de su memoria".

"Los lienzos de José María Mezquita están llenos de fuerza y tras la aparentemente sencilla representación de espacios cotidianos nos abre la puerta a un universo cargado de misterio donde el silencio, como se reseña en el propio título de la exposición, juega un papel clave", ha dicho.

Además, el vicepresidente ha incidido en que "con esta exposición tendremos en el Murec una feliz coincidencia y es que, también por vez primera en su historia, tendremos exposiciones en nuestras dos salas temporales: la de Eduardo Millán en la Sala 2 (hasta el 25 de enero de 2025), y la de Mezquita en la del Artesonado".

Por su parte, el director del Murec y comisario de esta muestra, Juan Manuel Martín, ha explicado que "para la mayoría José María puede ser un artista menos conocido pero que entra en ese canon que desde el Museo del Realismo nos planteamos desde el principio. Es una artista de gran carrera, de mucha profundidad, que había que reivindicar y que había que visualizar para el gran público".

Del mismo modo, Martín ha precisado que la exposición se ha estructurado a través de cuatro espacios diferenciados que responden a la temática creativa del autor y que son los siguientes: la naturaleza, el espacio doméstico, el espacio comercial y el espacio industrial. "Son trabajos metódicos y objetivos dentro de un realismo en el que el oficio y la emoción van de la mano", ha concluido el comisario de la muestra.

SOBRE EL AUTOR

Nacido en Zamora en 1946, Mezquita estudió en los Escolapios de Toro y su último curso de Bachiller en el Instituto Claudio Moyano, antes de aterrizar en Madrid para empezar la Ingeniería Aeronáutica, la cual abandonó por la pintura. Su maestro fue el propio Antonio López con quien el artista entabló una relación de admiración y respeto mutuo.

Sus trabajos, de corte principalmente figurativo, se inspiran tanto en los paisajes urbanos de su ciudad natal como en los naturales de sus alrededores. Se trata de una producción que, centrándose en la plasmación de la realidad a través de una técnica extraordinariamente depurada, sensorial, meticulosa y detallista, se aleja del hiperrealismo Utilizando principalmente la acuarela y la tinta para crear sobre el papel un caos jerarquizado, la línea es el elemento predominante y el color, la herramienta con la que capta la luz.

Si en sus pinturas de paisajes naturales se aprecia la identidad de este artista, en sus interiores urbanos muestra su maestría con absoluta plenitud. Son obras que surgen del entorno más inmediato y cotidiano de Mezquita para transmitir un cúmulo de sensaciones que, gracias a su luz, ambientación y composición, el pintor siente con silenciosa aprehensión.

Su primera muestra individual se celebró en la Galería Seiquer de Madrid en 1972. Entre sus exposiciones colectivas pueden destacarse las del Museo de Bellas Artes de Bilbao (1993); el Centro Cultural Conde Duque (Madrid, 1994); la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma, 1998); el Museo Municipal de Arte Contemporáneo (Madrid, 2003); la Galleria Civica di Palazzo Loffredo (Potenza, Italia, 2006); y Fundación Las Edades del Hombre (Valladolid, 2014), entre otras.

En 2006, José María Mezquita recibió el Premio de las Artes de la Junta de Castilla y León. Su obra forma parte de los fondos de la colección Infanta Cristina, de la Fundación Juan March de Madrid y de la Fundación Coca- Cola de Madrid.