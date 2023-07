El Pleno de Diputación de Almería ratifica su estructura y pospone su decisión sobre la liberación parcial de diputados

ALMERÍA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado este jueves un pleno extraordinario y urgente en el que se ha ratificado la estructura organizativa acordada hace una semana para el presente mandato con el visto bueno del equipo de gobierno (PP), la abstención de Vox y el voto en contra del grupo del PSOE, desde donde se ha vuelto a discrepar sobre el reparto de asesores; toda vez que durante la sesión también se ha retirado el acuerdo en relación a la concesión de liberaciones parciales que elevaba de dos a cuatro las retribuciones para los diputados provinciales del PSOE.

Durante la sesión, el portavoz del grupo socialista, Manuel Ruiz del Real, ha mostrado la negativa de su grupo a ratificar la estructura interna en consonancia con la votación mantenida en la sesión anterior, ya que ello le permite mantener abierta una posible vía contenciosa por la que discutir su desacuerdo tanto en el reparto de asesores como en la delegación de determinadas competencias a la junta de gobierno local.

Para el portavoz del principal partido de la oposición se ha "perdido una oportunidad" para alcanzar un consenso ante el acuerdo por el cual al PSOE, con ocho diputados provinciales, se le asignen tres asesores de grupo mientras que el PP, que gobierna con 16, se le dota de 22 asesores, de los que seis son asignados a grupo.

"Lo que es proporcional es proporcional, y lo que no, no lo es. Es como ganar las elecciones pero no mucho, que es lo que le ha pasado el pasado domingo", le ha dicho el dirigente socialista al presidente de la institución provincial a la hora de expresar sus discrepancias con un reparto que "se tiene que mejorar".

Frente a estas críticas, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ha incidido en el criterio empleado en base a los denominados asesores de grupo, con tres para el PSOE por sus ocho diputados provinciales y seis para el PP con sus 16 diputados provinciales, lo que supone "el doble de asesores porque es el doble de diputados". "Creo que no hace falta ser catedrático de nada para entender esto", ha aseverado.

García ha advertido al portavoz del PSOE que "con buen pie no ha empezado" la corporación porque "por mucho que repita la mentira mil veces nadie se va a creer esa mentira". "Así les va en la oposición con ocho diputados", ha añadido antes de recordar que su formación ganó las elecciones municipales de forma "muy holgada".

Aunque durante el Pleno estaba también previsto elevar de dos a cuatro el número de liberaciones parciales para asegurar retribuciones a los diputados provinciales socialistas, finalmente dicho acuerdo se ha dejado sobre la mesa para "reconsiderar" su contenido ante el anuncio tanto de Vox como de PSOE de abstenerse al respecto.

La portavoz del grupo de Vox, Montserrat Cervantes, ha mostrado su postura ante lo que considera falta de negociación sobre los salarios de los diputados provinciales. "Las partes que negocian dan o quitan, y esto no ha sido negociación, ha sido diálogo unipersonal de ustedes a nosotros sin réplica, le pediría que reconsiderasen esta situación y nos tuvieran en cuenta", ha dicho en relación a este acuerdo antes de instar al equipo de gobierno a "tender la mano a todos los grupos políticos".

Del mismo modo, aunque desde el PSOE se ha agradecido la oferta para incrementar los "medios" económicos para sus diputados, los han visto insuficientes. "Sigue habiendo diputados provinciales de este grupo que no van a poder desempeñar su trabajo pleno en la provincia porque van a tener que tener otras dedicaciones particulares, privadas o buscarse la vida", ha manifestado Ruiz del Real, a quien le gustaría que "todos los que trabajen en este plenario tengan opción de tener dedicación".

Los acuerdos de pleno han permitido certificar la nueva estructura organizativa de la Diputación, que queda conformada por nueve áreas y seis delegaciones especiales y con cinco vicepresidentes. Los vicepresidentes de Diputación son, en este orden, Ángel Escobar, Fernando Giménez, que también asume la portavocía, Almudena Morales, Eugenio Gonzálvez y José Antonio García.

Del mismo modo, la presidencia y vicepresidencia de la Comisión Especial de Cuentas para fiscalizar la acción del equipo de gobierno queda en manos de la oposición al ceder el presidente dichas funciones "en aras de la máxima transparencia". El grupo Vox ostentará la presidencia y el grupo socialista la vicepresidencia.

En cuanto a la junta de gobierno de la Diputación de Almería, queda conformada por el presidente, Javier Aureliano García, y nueve diputados: Fernando Giménez; María del Mar López, Carlos Sánchez, Álvaro Izquierdo, Ángel Escobar, Eugenio Gonzálvez, Almudena Morales, José Antonio García y Antonio Jesús Rodríguez.

La Junta de Gobierno celebrará sus sesiones ordinarias todos los lunes aunque el presidente, por motivos justificados, podrá adelantar o atrasar la celebración de la sesión ordinaria al anterior o siguiente día hábil. Previamente a la celebración del Pleno han quedado constituidas las Comisiones Informativas Permanentes y de Seguimiento de la Diputación de Almería.