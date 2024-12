Rafael Benítez encabeza el Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior de golf

ALMERÍA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El andaluz Rafael Benítez, jugador que ha formalizado su participación gracias a una invitación de la organización, encabeza el Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior al término de la primera jornada. A lo largo de la jornada, dos oportunos birdies en los hoyos postreros de la ronda (16 y 17) le han permitido Benítez ocupar la primera plaza de una clasificación en la que siete jugadores han finalizado bajo par, según ha detallado la Diputación Provincial en una nota.

El jugador, que va a acudir a la Escuela de Cualificación del Legends Tour (circuito senior europeo), ha destacado que está jugando "bien", aunque "sobre todo es un efecto mental, porque empecé el día con dos bogeys en cuatro hoyos y en el once hice approach y putt para sacar otro buen bogey". "Estoy contento porque he sabido reponerme y he ido jugando buenos hierros, dejando las bolas muy cerca del hoyo", ha señalado. Benítez, subcampeón ya en 2020, cuando el torneo se disputó en Playa Serena, ha valorado que "esta prueba tiene más nivel cada día, con la incorporación de nuevos jugadores que aumentan la competitividad".

Mientras los recién incorporados a la categoría luchan por alcanzar los primeros puestos, hay veteranos que siguen obteniendo réditos a su juego. Víctor Casado, por ejemplo, es segundo con dos bajo par. Santiago Luna, otro de los veteranos, con un palmarés sobresaliente en el Campeonato de España de Profesionales y también doble campeón Senior, ha firmado una tarjeta con tres birdies y un eagle en el diez por los segundos nueve que le han permitido acabar bajo par, encabezando un pelotón de cinco jugadores con el mismo resultado (Luis Claverie, Diego Morito, Miguel Angel Martín y Ander Martínez, todos con -1), por delante a su vez de otros cinco jugadores al par del día.

Precisamente uno de los nuevos es Ander Martínez, presidente de la P.G.A. de España, que ha liderado la prueba durante buena parte de la jornada antes de acabar con bogey en el 15 y 18, sendos errores que le han desbancado de la parte más alta de la tabla. Gabriel Cañizares, otro de los debutantes, lleva cuatro años sin competir tras diversas vicisitudes, aunque en su caso la felicidad estriba en poder "contarlas" por primera vez en tanto tiempo, aunque su resultado no haya sido un buen estreno.

JUAN QUIRÓS Y DOMINGO HOSPITAL LIDERAN LA CLASIFICACIÓN SÚPER SENIOR

En la categoría Súper Senior (mayores de 65 años), comparten la primera plaza los únicos dos jugadores que han terminado bajo par en esta jornada inaugural en Valle del Este: Juan Quirós, defensor del título y aspirante a un récord de cuatro victorias consecutivas en la prueba, y Domingo (Txomin) Hospital, que intenta romper la barrera del segundo puesto.

Quirós, con tres birdies y un bogey, llegó al liderato gracias a su buen juego, sobre todo con el driver, solventando los inconvenientes de un deficiente resultado en el green. "Cada uno juega el campo como se sienta más confiado y yo confío mucho en mi driver. He pateado mal, con tres greenes a tres putts y varias ocasiones de birdie perdidas sobre el green, pero estoy contento del resultado aunque queda mucho torneo por delante", ha explicado.

Txomin, por su parte, se ha mostrado deseoso de disfrutar "jugando bien al golf, pegando buenos golpes, llevando la bola donde quiero" y aunque el resultado es importante "no es lo que persigo a estas alturas". Emilio Rodríguez (par) y José Antonio Salgado (+1) están en disposición pelear por la victoria, como tampoco se puede descartar a Juan Antonio Jiménez, que lideró la prueba al comienzo de la jornada y al que un doble bogey en el 16 le hizo acabar con +2, en cuarta posición.

El vicepresidente y diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha destacado esta competición dentro de la estrategia del destino 'Costa de Almería' para consolidar la provincia como "enclave privilegiado para disfrutar de este deporte en plenitud durante todo el año". "Este evento nos ayuda a dar a conocer la excelencia turística de este destino y que en Almería se puede disfrutar del deporte al aire libre en cualquier época del año gracias al clima amable y a las infraestructuras con las que contamos. Deseo mucha suerte a todos los participantes", ha afirmado Giménez.

El Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino cuenta con el patrocinio principal de la Diputación Provincial de Almería a través del destino 'Costa de Almería'. Además, apoyan la celebración del torneo la Real Federación Española de Golf, la Real Federación Andaluza de Golf, el Consejo Superior de Deportes y Valle del Este Golf Resort.