La Casa de la Provincia de Sevilla presenta una nueva edición del Concurso de Aceitunas 'Aliñá' de Mairena del Alcor

Presentación en la Casa de la Provincia del Concurso de Aceitunas 'Aliñá' de la localidad sevillana de Mairena del Alcor - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla la nueva edición del Concurso de Aceitunas 'Aliñá' de la localidad sevillana de Mairena del Alcor, un certamen gastronómico y cultural impulsado por la Asociación de Vecinos Plaza del Sol, que combina la divulgación de las recetas más tradicionales del municipio con un fin solidario y benéfico.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el certamen ha reunido cada año a numerosos participantes que han competido por elaborar el mejor aliño tradicional de la comarca, rescatando fórmulas familiares y técnicas transmitidas de generación en generación alrededor de uno de los productos más representativos del campo y la gastronomía sevillana.

En este contexto, el acto de presentación --con el alcalde, Juan Manuel López Domínguez, y el presidente de la Asociación, Manuel González, al frente--, ha visibilizado el apoyo institucional a esta cita tradicional, que promueve el fomento y la conservación de las costumbres locales y que ha contado, además, con la presencia de otros concejales municipales como la responsable de Participación Ciudadana, Inmaculada Galocha; la de Comunicación, María Belén Gutiérrez; y el de Tradición, Gastronomía y Solidaridad, José Manuel Navarro.

De esta manera, más allá del valor cultural y culinario, la jornada ha destacado por su marcada dimensión benéfica, ya que los beneficios recaudados durante el desarrollo del concurso se destinarán íntegramente a proyectos y fines sociales, reforzando el compromiso comunitario del tejido asociativo del municipio.

Durante la presentación se ha subrayado la importancia de "mantener vivas estas manifestaciones populares que vertebran la identidad de la comarca de Los Alcores", al tiempo que se ha invitado a todos los vecinos y visitantes a participar activamente en las actividades programadas.