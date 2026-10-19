El Concurso de Recetas de Arroz de la provincia de Sevilla premia el 'Arroz de alistados al Tío Pepe' de Dos Hermanas

Ganadores del Concurso de Recetas Caseras Arroz 2026 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

GELVES (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El XXIV Concurso de Recetas Caseras de Arroz de la Provincia de Sevilla, organizado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia, y vinculado a su marca de promoción agroalimentaria 'Sabores de la Provincia de Sevilla' celebrado este pasado sábado 17 de octubre en Gelves, ha premiado el 'Arroz de alistados al Tío Pepe', elaborada por Antonio José Bernal Rivas, de Dos Hermanas.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el concurso se ha desarrollado en el marco de la X Feria Gastronómica del Río y del Mar 'Río y Sabor 2026', celebrada del 16 al 18 de octubre y organizada por el Ayuntamiento de Gelves y Puerto Gelves, con la colaboración de la Diputación de Sevilla.

Asimismo, el jurado ha concedido el segundo premio a Daniel Salvador Calderón, de San Juan de Aznalfarache, por su receta 'Arroz frutti di mare'; mientras que el tercer premio ha recaído en Luisa Tejero Cordero, de Lebrija, por su propuesta 'Pato con arroz'.

Por su parte, César Ortiz Regalado, de La Puebla del Río, ha obtenido el cuarto premio, y Enrique Ordóñez Garrido, de Gelves, ha sido reconocido con el quinto premio.

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha hecho entrega de los galardones, destacando la importancia de este certamen como una iniciativa que "contribuye a mantener vivas las recetas tradicionales de nuestros pueblos y permite dar visibilidad a uno de los productos más representativos de la gastronomía de nuestra provincia, como es el arroz".

A su vez, ha puesto en valor la marca promocional agroalimentaria de la Diputación, 'Sabores de la Provincia de Sevilla', con la que pretenden "seguir dando protagonismo a los productos de nuestra tierra y, sobre todo, a las personas que hay detrás de ellos, porque nuestra gastronomía es tradición, es cultura y hoy lo vemos aquí reflejado en este encuentro".

UNA CITA PARA PONER EN VALOR LA TRADICIÓN ARROCERA

Este certamen anual, que ha cumplido su 24 edición, está dirigido a personas mayores de edad residentes en alguno de los doce municipios que integran la Ruta del Arroz: Aznalcázar, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, Isla Mayor, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Utrera.

Según establecen las bases, los participantes deben concursar a título individual, sin representar a establecimientos hosteleros, y elaborar recetas en las que el arroz sea el ingrediente principal, admitiéndose distintas modalidades, como arroces caldosos, melosos o paellas.

Tras ello, el jurado valora especialmente el carácter casero de las propuestas y el empleo de métodos tradicionales, así como aspectos relacionados con el sabor, el aroma y la presentación de los platos.

Como novedad de esta edición, la programación del concurso ha incluido un showcooking del chef Enrique Sánchez, celebrado el día previo al concurso, tras la inauguración de la Feria, y en colaboración con la cooperativa Arrozúa.