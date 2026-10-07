El Festival del Patio + Metrópolis de Sevilla cierra su tercera edición con 34.000 asistentes a sus nueve conciertos

El concierto de Luz Casal en el marco del Festival del Patio + Metrópolis. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Patio + Metrópolis, iniciativa de la Diputación de Sevilla, ha cerrado su tercera edición con 34.000 personas en sus nueve conciertos, celebrados en Sevilla capital, La Rinconada, Utrera, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe.

Esta iniciativa cultural nació con la vocación de "acercar la música en directo a distintos puntos de la provincia, ampliar el acceso a una oferta de calidad y descentralizar la actividad cultural". El Festival del Patio atrajo a 4.700 personas a los conciertos celebrados en el corazón de la sede capitalina de la Diputación, mientras que las citas metropolitanas han reunido a 29.300, según ha concretado la institución provincial en una nota.

La tercera edición ha dado también un nuevo impulso a la respuesta del público. En concreto, el número de asistentes ha aumentado un 80,9% respecto a 2025, lo que supone sumar 15.200 personas en una sola edición. El dato "refleja el arraigo de una propuesta que ha ido adquiriendo una identidad propia dentro del calendario cultural de la provincia y que ya cuenta con capacidad para atraer a espectadores de distintos puntos de la geografía española".

"Estos datos nos demuestran que estamos ante un proyecto que va mucho más allá de una experiencia puntual", ha explicado el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández. "En solo tres ediciones, el Festival del Patio + Metrópolis ha conseguido construir una identidad propia y reconocible, pero, sobre todo, ha generado una relación con el público que crece cada edición. Ese respaldo es el que nos anima a seguir consolidando un proyecto que nació con vocación de permanencia".

Además, la Diputación ha valorado que las citas de La Rinconada, Utrera, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe refuerzan una fórmula basada en la colaboración entre instituciones y en la voluntad de llevar "grandes nombres de la música a diferentes lugares de la provincia".

De este modo, la filosofía del evento va más allá de "ampliar el número de escenarios, busca entender la cultura como una herramienta de vertebración territorial, capaz de generar espacios de encuentro y favorecer que el acceso a grandes propuestas culturales no dependa del tamaño o la ubicación del municipio de residencia".

"Hacer provincia también significa generar oportunidades para encontrarnos y disfrutar de la cultura en distintos puntos de nuestro territorio", ha reflexionado el diputado. Para conseguirlo "es fundamental la colaboración con los ayuntamientos, porque este festival es también el resultado de una suma de esfuerzos y de una forma compartida de entender la cultura como elemento de cohesión. Queremos que la provincia sea, además de espectadora, escenario", ha añadido.

Así, el cartel de 2026 ha apostado por la variedad de estilos, generaciones y formas de entender la música. Tanxugueiras, Morgan, Los Planetas Concierto Esencial y Repion protagonizaron las cuatro noches del Patio de la Diputación, mientras que Abraham Mateo, Café Quijano, Pablo López, Luz Casal y La Plazuela completaron una programación con "nombres consolidados y propuestas muy diferentes entre sí".

"Desde el principio tuvimos claro que el festival debía ser capaz de hablarle a públicos diferentes. Esa diversidad "forma parte de su personalidad" al reunir en una misma programación "trayectorias consolidadas, artistas de enorme capacidad de convocatoria y propuestas que representan otras maneras de acercarse a la música actual", ha señalado el diputado, quien ha valorado que "esa pluralidad nos permite ensanchar públicos y hacer del festival un espacio verdaderamente abierto a distintas generaciones y sensibilidades".

De esta forma, el éxito cosechado pone sobre la mesa otro de los principios que han acompañado al Festival del Patio + Metrópolis desde su nacimiento, "la accesibilidad y la proximidad territorial". A este respecto, el responsable provincial de Cultura y Ciudadanía ha subrayado que la Diputación entiende "la cultura como un derecho". Por tanto, "nuestra responsabilidad como institución pública es trabajar para eliminar barreras y facilitar el acceso. Hablamos de precios asequibles, pero también de proximidad, de diversidad y de ofrecer una programación de calidad que pueda disfrutarse en diferentes lugares de la provincia".

En cuanto a su proyección futura, el diputado ha incidido en que "el reto ahora es seguir creciendo sin perder aquello que da sentido al proyecto, la cercanía, la calidad, la diversidad y su dimensión provincial". "No se trata únicamente de sumar espectadores o conciertos, sino de seguir construyendo un festival en el que la ciudadanía se reconozca y que contribuya a que la cultura llegue cada vez a más personas y a más lugares. Cuando 34.000 personas responden a una propuesta como esta, tenemos un motivo para estar satisfechos, pero también una responsabilidad para seguir avanzando", ha concluido.