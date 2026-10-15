El vivero provincial de Sevilla dona ejemplares a la finca de inserción sociolaboral de Cáritas de Dos Hermanas

El diputado Gonzalo Domínguez visita la finca de inserción sociolaboral de Cáritas de Dos Hermanas tras la donación de ejemplares del vivero provincial - DIPUSEVILLA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha visitado la finca de inserción sociolaboral Bioalverde, un proyecto gestionado por Cáritas Diocesana, coincidiendo con la plantación de un nuevo lote de arbolado y arbustos donado por la Diputación de Sevilla, procedente del vivero provincial.

Durante el recorrido, Domínguez ha estado acompañado por el director de Cáritas Diocesana de Sevilla, Miguel Ángel Carbajo. Esta finca de 30 hectáreas está situada en Villanueva del Pítamo, en el término municipal de Dos Hermanas. Se trata de una explotación de agricultura ecológica, destinada a la horticultura, informa en un comunicado.

El objetivo principal del proyecto es ofrecer formación y empleo en el sector agroalimentario, de gran implantación y peso en Sevilla, como herramientas de inclusión social a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. La Diputación colabora con el proyecto desde el año 2015, donando árboles y arbustos procedentes del vivero provincial.

Parte de los mismos se han destinado a la creación de áreas de sombra en espacios en los que era especialmente necesaria, como el entorno de las oficinas y el almacén, los viveros, la zona en la que se ubica una tienda de productos ecológicos de comercio justo y de proximidad y la que acoge el programa de visitas escolares.

Igualmente, la plantación de arbolado y arbustos en entornos de agricultura ecológica mejora la biodiversidad en la misma, ya que se da refugio tanto a aves como a la fauna auxiliar necesaria para proteger los cultivos.

Entre las especies que la Diputación de Sevilla ha suministrado en esta ocasión, se encuentran árboles, como 19 ejemplares de Acacia Sófora, cinco de Tipuana y un Quejigo, y más de 200 ejemplares de arbustos, como Romero, Santolina y Viteano.

Gonzalo Domínguez ha mostrado su satisfacción por colaborar con esta iniciativa de Caritas Diocesana, que aúna la apuesta por la biodiversidad y la agricultura ecológica con la inclusión social.