Un centenar de estudiantes proponen ideas innovadoras para el futuro de Bailén (Jaén)

Foto de familia con los ganadores - JUNTA DE ANDALUCÍA

BAILÉN (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

Un centenar de estudiantes de Bachillerato y de ciclos formativos de Grado Superior han participado en Bailén (Jaén) en una nueva edición del ciclo de Hackathones impulsado por la Junta de Andalucía. Esta iniciativa busca acercar el emprendimiento y la innovación a las aulas, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones a retos reales.

El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Jaén, Javier Calvente, acompañado por el delegado territorial de Educación, Francisco José Solano, y el alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, ha presidido la entrega de premios a los equipos participantes.

Durante su intervención, Calvente ha señalado que este Hackathon permite mostrar a los jóvenes estudiantes que "el emprendimiento es una opción de vida" y dar a conocer los recursos y servicios a su disposición para materializar sus ideas de negocio.

"Emprender es una forma de entender y de afrontar la vida, y hacerlo con conocimiento y apostando por la innovación es una garantía", ha afirmado, añadiendo que la educación emprendedora no consiste únicamente en impulsar la creación de empresas, sino en "desarrollar una forma de pensar basada en la iniciativa, la innovación y la capacidad para afrontar los desafíos".

Por ello, ha asegurado que la colaboración de los Centros Andaluces de Emprendimiento con los centros educativos y la cooperación entre administraciones resulta "esencial" para impulsar un emprendimiento innovador y basado en el conocimiento.

También ha agradecido el compromiso de los equipos directivos y del profesorado de los centros participantes --IES María Bellido, IES Hermanos Medina Rivilla y Colegio Sagrado Corazón--, destacando que su implicación, junto al acompañamiento del personal técnico de Andalucía Emprende, es fundamental para despertar el espíritu emprendedor de los jóvenes.

La propuesta de este tour de emprendimiento está diseñada para que los estudiantes aprendan de manera práctica y participativa. En esta ocasión, el desafío planteado a los participantes ha sido: '¿Qué iniciativas empresariales deberían desarrollarse en la localidad para que un joven decida quedarse aquí a vivir?', una cuestión a la que han tenido que dar respuesta mediante el diseño de un producto o servicio comercializable.

Los 15 equipos participantes, guiados por mentores de Andalucía Emprende, han presentado propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida y generar nuevas oportunidades en Bailén. Entre las ideas presentadas destacan 'Grupo Avance' (viviendas bioclimáticas móviles), 'Un Bailén Nuevo' (centro de desarrollo empresarial y coworking), 'Bailén Vida' (residencia inteligente para mayores con ocio y centro de día) y 'Futurbailén' (espacio de ocio, deporte y educación).

También se han expuesto proyectos como 'En Ruta Logibailén', para conectar a empresas agroalimentarias y ceramistas con transportistas; 'N.A.B.E.', que apuesta por ofrecer naves asequibles a emprendedores; 'Raíces Emprendedoras', con la creación de un parque temático; y 'Kairós', centrado en eventos de motor.

El ocio juvenil ha estado representado por 'La Zona', 'Ahora Bailén' y la bolera 'La Bola 8', mientras que en el ámbito de la sostenibilidad y la tradición local han sobresalido 'Factoría Tec' (producción artesanal cerámica y talleres), 'Centenova Bailén' (conservación de olivos centenarios) y 'Arkadia' (centro de bienestar para mayores).

El proyecto que se ha alzado con el primer premio ha sido 'Segunda Vida', una iniciativa que propone la reutilización de los residuos de la alfarería local. El equipo ganador ha estado integrado por cinco estudiantes del IES María Bellido: Diana Carolina Gallegos, Miguel Arance, Nazaret Moret, Lorena Lucena y Daniel Cabrera.

Estas competiciones emplean una metodología de trabajo colaborativa e interdisciplinar que permite a los jóvenes desarrollar competencias clave como la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Finalmente, las soluciones han sido presentadas en formato audiovisual ante un jurado integrado por expertos del ecosistema emprendedor provincial, encargado de valorar la viabilidad y el impacto de cada propuesta.