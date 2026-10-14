Los centros docentes andaluces celebran el Día de la Hispanidad con actividades lúdicas, literarias y audiovisuales

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de las actuaciones de la Consejería de Educación para la celebración del Día de la Hispanidad (12 de octubre) en los centros docentes andaluces, para los que puso a disposición diversos recursos a través de su portal web. Cada centro docente, en el marco de su proyecto educativo, ha organizado distintas actividades que "contribuyen al desarrollo integral del alumnado y al fomento del compromiso con la diversidad cultural y el patrimonio histórico".

Entre las actividades propuestas para la conmemoración del hecho histórico del Descubrimiento de América se encuentran juegos y material audiovisual, como los puzles interactivos o las actividades que se ofrecen en el aula Blog Averroes '1492: Un Nuevo Mundo', la visualización de documentales como 'Magallanes y la Primera vuelta al mundo. 1519-1522', alojado en el portal IAPP Educa; series como 'La Asombrosa Excursión de Zamba', --para Educación Infantil y Primaria-- y películas como 'El Dorado', de Carlos Saura, o '1492: La conquista del Paraíso', de Ridley Scott, según ha precisado la Administración autonómica en una nota.

También se han seleccionado lecturas que ofrecen una visión rica y diversa de este período histórico, como 'El Descubrimiento de América' de la serie Gerónimo Stilton (Elisabetta Dami), o 'Pequeña Historia del Descubrimiento de América', de Henry Kamen, para Educación Primaria, que aportan un enfoque "más accesible y educativo, ideal para edades tempranas, y que permiten que el alumnado explore la historia de manera amena y comprensible".

La consulta de determinados artículos como los de 'El Correo de la Unesco', con el texto 'Redescubrir 1492', ofrecen una reflexión profunda sobre los procesos históricos, culturales y sociales que se desencadenaron a partir de ese evento, "convirtiéndose en una herramienta para docentes y alumnado interesado en explorar de manera crítica y reflexiva los eventos de 1492 y sus repercusiones en la historia mundial".

En contexto, la Consejería de Educación dictó una instrucción a los centros para el curso 2026-2027 orientada a proporcionar un marco coherente en la celebración de las efemérides del calendario escolar, entre las que figura el Día de la Hispanidad.

La instrucción contempla que los equipos directivos y docentes podrán incorporar a sus proyectos educativos y programaciones las actividades complementarias y extraescolares voluntarias que estimen convenientes para el desarrollo de esta programación no curricular.

Así, los centros educativos andaluces se han sumado a la conmemoración del Día de la Hispanidad mediante actividades que integran el conocimiento histórico y geográfico, la expresión oral y artística, el trabajo entre iguales y la participación del alumnado, promoviendo el valor educativo y cultural de esta efeméride.

En Educación Infantil y Primaria, las propuestas han apostado por el aprendizaje "visual, creativo y reflexivo". En Almería, el alumnado del CEIP Madre de la Luz se ha aproximado a las figuras de los Reyes Católicos mediante talleres de dibujo y pintura. Por su parte, el CEIP La Dehesilla, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha llevado a cabo una representación teatral sobre la llegada a América, mientras que en el CEIP Las Viñas de Bollullos Par del Condado (Huelva) se combinó el visionado de vídeos sobre la llegada a América y los personajes de los lugares colombinos, con debates en el aula para fomentar la expresión oral y el pensamiento crítico.

Igualmente, en el CEIP Torrijos de Alhaurín de la Torre (Málaga), los estudiantes crearon una exposición de resúmenes y dibujos a partir de documentales históricos, y el CEIP Juan Ramón Jiménez de Sevilla fue escenario de la grabación del vídeo institucional conmemorativo.

En Secundaria, los institutos andaluces han abordado la efeméride desde un enfoque multidisciplinar y enfocado en el desarrollo de competencias clave. El IES Aljanadic, en Posadas (Córdoba), ha impulsado proyectos de investigación y análisis de la expansión cultural hispánica en colaboración con sedes del Instituto Cervantes en Sudamérica, "reforzando el vínculo lingüístico global".

En el IES Cerro de los Infantes, en Pinos Puente (Granada), se realizaron actividades de fomento de la lectura para acercar al alumnado la literatura y cultura hispánica, mientras que en el IES Salvador Serrano de Alcaudete (Jaén), el Departamento de Geografía e Historia orientó a sus alumnos en la representación cartográfica y el estudio de las rutas de Cristóbal Colón para analizar la trascendencia en la configuración de las relaciones entre Europa y América.

Por su parte, los centros de enseñanzas de régimen especial han realizado un programa de actividades artísticas, musicales y lingüísticas. Por ejemplo, la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de El Ejido (Almería) ha trabajado con el alumnado extranjero contenidos relacionados con la cultura hispana, la historia, las tradiciones y la diversidad de los países de habla española; en la EOI de Granada se ha realizado un estudio del vocabulario procedente de las lenguas americanas incorporado al español, así como una aproximación las lenguas de los pueblos precolombinos; en la EOI Carlos Remfry de Linares (Jaén) se han programado diversas actividades dirigidas a la comunidad educativa; la escuela de Marbella (Málaga) ha organizado con el alumnado de español como Lengua Extranjera de nivel C1 una actividad de mediación y comprensión lectora, a partir de un texto relacionado con la llegada de los españoles a América.

Los conservatorios de música también se han sumado a esta conmemoración. Así, el Conservatorio Profesional Manuel de Falla de Cádiz, en el marco del Año de Falla 2026, ha programado la celebración de un festival musical dedicado a la música española y andaluza; en Córdoba, el Conservatorio Superior, junto al Conservatorio Profesional de Música Rafael Orozco y la Fundación Miguel Castillejo, ofreció un concierto dedicado a la lírica y música popular hispanoamericana con obras de compositores como Falla, Agustín Lara o Carlos Gardel.

El Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes de Huelva ha participado en los actos culturales y artísticos desarrollados en La Rábida durante las jornadas del 10 al 12 de octubre, mientras que el Conservatorio Profesional de Música de Osuna (Sevilla) sumará su Banda de Música y Coro al IV Octubre Hispanoamericano con un concierto especial programado para el 30 de octubre.

Igualmente, el proceso histórico que conmemora el Día de la Hispanidad se encuentra de forma integral en los desarrollos curriculares de Andalucía a lo largo de todas las etapas educativas, tanto de régimen general como especial. El Día de la Hispanidad "simboliza la efeméride histórica en la que España inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos", tal y como ha valorado la Junta.

El hecho de que los puertos de partida y llegada a América fueran andaluces fue, sin duda, un "elemento importante que ha contribuido a los fuertes lazos de unión cultural, social y lingüísticos", puesto que el español de América, dentro de su "enriquecedora diversidad", tiene una "clara presencia de los rasgos fonéticos, léxicos y gramaticales del andaluz".