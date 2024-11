Los centros educativos cordobeses se posicionan contra la violencia hacia las mujeres

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, José Francisco Viso, ha visitado este lunes Pozoblanco (Córdoba), con motivo del 25N, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, y ha tomado parte en un acto en la Biblioteca Municipal, organizado por el CEIP Virgen de las Cruces de El Guijo (Córdoba), consistente en una exposición fotográfica bajo el título '25 reasons to say N' ('25 razones para decir NO').

La colección se compone de una serie de 25 fotografías en blanco y negro en las que el alumnado del mencionado centro, junto a distintas personas adultas de la comunidad de aprendizaje, representan un 'No a la violencia', destacando Viso la sencillez y la fuerza de los gestos de unos niños y niñas que logran transmitir un mensaje tan relevante a través de gestos y miradas. El acto ha contado con la presencia, entre otros, de los alcaldes de Pozoblanco y de El Guijo, Santiago Cabello y Jesús Fernández, respectivamente.

En la provincia de Córdoba y en relación con el 25N, casi 95.000 estudiantes de 269 centros educativos realizarán este curso actividades relacionadas con la prevención de este tipo de violencia, según las estimaciones de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Se trata del Programa de Violencia de Género que contará, además, con la implicación en nuestra provincia de 9.400 docentes.

En cuanto a las diferentes actuaciones que desarrollan los centros implicados en este programa, en Infantil y Primaria están relacionadas con conocer el papel de la mujer en la historia, la coeducación y corresponsabilidad para la prevención de la violencia de género, la gestión de las emociones para el fomento de una convivencia positiva y los buenos tratos, como prevención de la violencia de género, o la realización de materiales curriculares coeducativos.

En el resto de enseñanzas, igualmente, se abordan temas relacionados con el uso adecuado de las redes sociales, la eliminación de los roles de género, la discriminación y las desigualdades, como claves para la prevención de la violencia de género, como en videojuegos, publicidad, cine y canciones, y se analiza el lenguaje sexista y los micromachismos como forma de prevención de violencia sexista, entre otros.