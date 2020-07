Imbroda pide tranquilidad e insiste en que el inicio de curso será "presencial y con seguridad"

JAÉN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha pedido tranquilidad ante un próximo inicio de curso que "viene pleno de cierta inquietud", pero que en Andalucía se llevará a cabo de forma "presencial y con seguridad".

"La vuelta a las aulas va a ser presencial y con seguridad", así lo ha indicado el consejero de Educación y Deportes durante la presentación del proyecto del Conservatorio Superior de Música de Jaén.

Ha indicado que se cumplirá con las indicaciones de la Consejería de Salud en cuando a mascarillas, distancia social, o creación de grupos de convivencia escolar dentro de cada centro. Sobre este último aspecto, el consejero ha señalado que serán los equipos directivos como "los que mejor que conocen las características de sus centros" los que los determinen porque "nada tiene que ver un colegio en la sierra con otro en la costa". "Cada realidad será la que dictaminen los directores y equipos directivos", ha dicho Imbroda.

Ha añadido que desde la Consejería de Educación lo que se está haciendo es poner en manos de los centros educativos "el mayor número de recursos, tecnológicos, humanos y materiales". Además, ha apuntado que va a haber un coordinación covid en cada centro y que "va a estar en permanente contacto con la Delegación de Salud de cada provincia por si hay algún problema".

En esta línea, ha insistido en que lo se está trabajando es en que haya "recursos para nuestros centros educativos y autonomía para nuestros equipos directivos" porque "so no les damos recursos a los centros docentes, lo que hacemos es sobrecargarlos, pero no es el caso" ya que "los estamos dotando de material tecnológico, de conectividad, de recursos humanos, de poyo, de profesores de refuerzo".

El objetivo, según el consejero es hacer "de este curso excepcional que vamos a vivir a partir de septiembre y que a ser una prolongación del tercer trimestre" un comienzo donde "ningún alumno se quede atrás" y que va a suponer "una tarea enorme", pero teniendo claro que el inicio de curso tendrá "un arranque presencial, por fin y evidentemente, con seguridad".

Ha incidido que lo que ha hay sobre la mesa ahora mismo por parte de la Consejería de Salud no son requisitos cerrados y "cada dos semanas se va evaluando la situación" por lo que habrá que ir ", adaptándonos a la realidad de cada momento".

"Tenemos que aprender a convivir con este virus porque está aquí entre nosotros", ha dicho Imbroda, al tiempo que ha apelado a actuar con prudencia y siguiendo las instrucciones de lo que vayas marcando las autoridades sanitarias.