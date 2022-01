La Junta ampliará a dos líneas el CEIP Enrique Ramos Ramos de Algarrobo costa

ALGARROBO (MÁLAGA), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, se ha reunido con la comunidad educativa del CEIP Enrique Ramos Ramos del municipio malagueño de Algarrobo para anunciar las primeras inversiones previstas de cara a la ampliación del colegio ubicado en la comarca de la Axarquía, que son unos 65.000 euros ya aprobados para la adecuación de la parcela.

Navarro, acompañada de la delegada territorial de Educación y Deporte, Mercedes García Paine; del alcalde de Algarrobo, Alberto Pérez; y la vicepresidenta segunda de la Diputación provincial, Natacha Rivas, ha mantenido un encuentro con el director del centro, Emilio José Fernández, parte del equipo docente y los representantes del AMPA, a los que ha agradecido su perseverancia, "por no cejar en el empeño, junto a dirección del centro, de conseguir esa aspiración para que sus niños pudieran estudiar en el municipio en las mejores condiciones posibles y que la última opción fuera tenerse que ir por no disponer de espacio aquí".

La delegada ha reiterado que además de la adecuación del terreno para la ampliación, el Plan de Infraestructuras 2022 prevé iniciar los trámites para la obra que duplicará la capacidad del colegio por valor de 1.300.000 euros, y además se destinarán 6.000 euros para obtener más espacios para aulas en la infraestructura actual.

"Desde el Gobierno andaluz estamos dando pasos adelante para dar respuesta a una larga espera de los vecinos de Mezquitilla, desde 2008, cuando la entonces alcaldesa y ahora vicepresidenta de la Diputación (Rivas) cedió este terreno a la Junta", ha afirmado Navarro.

En este punto, ha agregado que "los vaivenes de los proyectos y la voluntad política también hicieron que éste quedara relegado frente a otro orden de prioridades, pero hoy esa ampliación es un poco más real que hace unos meses".

La finalidad además es conformar y ampliar la oferta educativa en los municipios de la Axarquía, donde "las familias deben tener estos recursos para poder seguir viviendo aquí, porque si al final no tienen plazas los niños o no hay bachillerato, pues es más difícil quedarse en nuestros pueblos y zonas rurales, que aunque Algarrobo sea costa también, no deja de ser un entorno rural, y la única manera que tenemos de luchar contra esa dinámica, que ha venido a quedarse, es poniendo recursos públicos a disposición de las familias para que tengan más fácil mantener la residencia y el arraigo en los pueblos", ha explicado la delegada del Gobierno andaluz.

Navarro sostiene que durante estos tres años "hemos estado mejorando las comunicaciones y conexiones de la comarca con la costa y la parte más oriental de la Axarquía, seguimos trabajando en ello, y hoy venimos de visitar las obras de un nuevo centro de salud en Cómpeta, también necesario para asistir a los vecinos y fijar población".

Desde la Delegación de Gobierno y de Educación y Deporte "estamos encantados de poner un granito de arena más en este cometido, ese desafío demográfico que nos lleva a luchar contra la despoblación y aumentar los recursos públicos para que nuestras familias y vecinos tengan más fácil vivir hoy en los pueblos", ha concluido.

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha aprobado un total de 24 nuevas actuaciones de construcción, ampliación y mejora o reforma de centros educativos públicos de la provincia de Málaga con una inversión total prevista de 12.271.000 euros.

Estas obras se sumarán a las 251 intervenciones que la Agencia tiene actualmente en ejecución o en tramitación, y que cuentan con un presupuesto de 209.229.952 millones de euros.