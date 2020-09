Junta apela a la "responsabilidad compartida" ante la vuelta a las aulas de 74.600 escolares en Almería

ALMERÍA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Educación y Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez, ha hecho una llamada este jueves a la "responsabilidad compartida" de todos los agentes de la comunidad educativa ante el "reto" que supone este curso la vuelta a "aulas seguras" en 246 centros de 74.676 alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial en la provincia de Almería ante la situación de pandemia.

"Hemos estado trabajando muy duro para que hoy podamos tener una vuelta segura y presencial a las aulas, pero esto es una responsabilidad compartida con toda la comunidad educativa y tenemos que ser muy cuidadosos con todos los protocolos", ha dicho en rueda de prensa el delegado, quien ha recordado que se han hecho 7.864 test a los profesionales que se incorporan a las aulas sin que se hayan detectado contagios.

No obstante, el delegado ha recordado que este mismo jueves hay previstas 402 pruebas a maestros y personal de administración que se han tenido que incorporar ya a las aulas para cubrir sustituciones que, debido a que tenían que recibir al alumnado, no han podido acudir antes a efectuarse el test serológico. El delegado ha rechazado que con el inicio de este curso se haya detectado un anormal número de bajas respecto a otros años que pudieran estar vinculadas al coronavirus.

Jiménez ha enviado así un mensaje de "tranquilidad" ante la "incertidumbre" expresada por docentes y padres. "Los centros han realizado el protocolo covid", ha explicado el titular provincial de Educación, quien también ha insistido en que "los coordinadores covid han realizado su formación" y que "cada centro cuenta con un enfermero de referencia".

El delegado ha indicado que no se habían registrado incidencias reseñables en el inicio de curso, para la que se ha programado una entrada escalada en los centros dividida por niveles educativos. "No tenemos constancia de que ningún AMPA haya dicho que no lleva a su hijo al centro", ha indicado el delegado poco después de las 11,00 horas, si bien ha reconocido que colectivos como Fapace y algunas otras asociaciones habían manifestado "discrepancias" con las medidas adoptadas.

La Junta ha aumentado en 600 millones de euros --hasta los 7.200 millones-- los recursos para la contratación de más de 8.000 profesionales de la enseñanza, de ellos 6.400 docentes y 1.600 personas destinadas a la limpieza de los centros así como implementar todas las medidas de prevención para que los colegios e institutos sean entornos seguros, siguiendo las recomendaciones sanitarias como consecuencia del covid-19.

Según los datos ofrecidos por el delegado, este año se han incorporado 870 alumnos menos que el curso pasado. Del total de alumnos, 23.352 son de Educación Infantil de Segundo Ciclo, 50.334 de Primaria y 990 de Educación Especial, de modo que el 87 por ciento están matriculados en colegios públicos. Los escolares se reparten en 3.667 unidades --1.106 de Infantil, 2.344 de Primaria y 217 de Educación Especial--, de las que el 91 por ciento está en colegios públicos.

Además, se contará con 5.768 maestros, lo que supone 295 docentes más que el curso pasado. "Si dividimos el alumnado entre los maestros, nos sale una ratio de 13 alumnos por docente", ha calculado el delegado. En total, serán 392 docentes más en Primaria y Secundaria gracias a los refuerzos covid-19.

Asimismo, 171 personas se incorporan de manera adicional a las tareas de limpieza de centros, a los que a partir del 18 de septiembre llegarán 15.000 dispositivos digitales, lo que se suma a los 31.000 litros de hidrogel y 270.000 mascarillas mensuales.

Dentro de las ayudas a las familias, está incluido el programa de gratuidad de libros de texto, medida que beneficiará a unos 940.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos y que cuenta con una inversión de 90 millones de euros en la Comunidad.

Este curso, Educación renueva de forma completa los libros de 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como los correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria y la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se cambian todos los años por las características de estos cursos.