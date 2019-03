La Junta y el Ayuntamiento de Fuengirola abogan por la mejora estructural del colegio Picasso

Publicado 05/03/2019 16:28:48 CET

FUENGIROLA (MÁLAGA), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación de la Junta de Andalucía, Mercedes García Paine, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, han mantenido este martes una reunión con los directores de centros educativos de la ciudad y han visitado el colegio Picasso, coincidiendo en la necesidad de llevar a cabo una mejora estructural del mismo.

Mula ha señalado que la delegada trasladará a la Consejería "el mal estado de dicho centro para que se tomen medidas inmediatas".

En este sentido, ha explicado que "Fuengirola tiene un problema" con dicho centro porque aunque hay otros con daños estructurales "este es el que está en una situación más grave".

García Paine ha explicado que la situación en la que se encuentran las infraestructuras de este centro son un asunto "importante, urgente y necesariamente debe ser inmediato". "Las instalaciones dejan mucho que desear, incluso ya nuestros niños corren ciertos peligros y no podemos permitirlo. Es lo que voy a trasladar a Sevilla, que por favor se tomen medidas inmediatas a ver cómo podemos solucionar esto y tal cual me contesten y me respondan, me comprometo a responder al director", ha asegurado.

Así, ha explicado que en la provincia de Málaga hay alrededor de "6.000 peticiones urgentes en materia de educación". Posteriormente la delegada ha visitado el instituto Ramón y Cajal, que sufre un problema de forjado en el gimnasio, que lleva clausurado aproximadamente un año, y también el colegio Azahar para conocer el estado del patio de Infantil, que precisa a su vez de una actuación de mejora.

En cuanto a la reunión previa mantenida con los representantes de los centros escolares fuengiroleños, la regidora ha destacado el "cambio de talante y de actitud" de la Delegación de Educación, ya que hasta la fecha no se había realizado un encuentro de similares características en la localidad.

"Es absolutamente inusual, pero también es ilusionante ver que hay otro concepto y otra forma de ver la política; al margen de la ideología, están los niños, que son lo más importante. La situación no es fácil, porque no se pueden resolver todas las peticiones de un día para otro, por eso debe haber un periodo de adaptación, análisis, de toma de decisiones", ha indicado Mula.

RELACIÓN DIRECTA CON LOS CENTROS

A su vez, García Paine ha realizado un balance "positivo" de esta primera toma de contacto en Fuengirola, pues los equipos directivos de los colegios e institutos han podido ver su "método de trabajo". "Va a haber una relación directa con los centros, también un diálogo continuo entre la Delegación y el Ayuntamiento. He pedido sobre todo comprensión y paciencia, pero no paciencia porque vayamos a hacer las cosas despacio, sino porque tenemos muchas cosas que afrontar, muchos temas que atajar", ha sostenido la delegada.

García Paine ha expuesto las próximas líneas de actuación de la Consejería a lo largo de la legislatura, en especial el nuevo papel de la inspección educativa, la reducción de la burocracia y los trámites administrativos en la labor docente y el refuerzo de la dirección escolar, así como la extensión de la excelencia educativa para que pueda llegar a todo el alumnado.

Así, ha resaltado la importancia del trabajo cotidiano y la dedicación de las direcciones de los centros educativos: "Son esenciales para el buen funcionamiento de los colegios e institutos, lo que repercute en la mejora general del sistema educativo".