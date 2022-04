La Junta celebra el Día Internacional de la Danza con la comunidad educativa malagueña en el Teatro Cánovas

MÁLAGA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, junto a la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha asistido a la conmemoración de Día Internacional de la Danza, que se ha celebrado en el Teatro Cánovas de Málaga.

Al evento han acudido, además, la delegada territorial de Educación y Deporte en Málaga, Mercedes García Paine; la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, Carmen Casero; el concejal delegado del Área de Educación, Juventud, y Fomento del Empleo, Luis Verde; y la directora del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet, María Dolores Moreno Bonilla.

El 29 de abril de 1982 fue declarado por la Unesco y por iniciativa del Comité Internacional de la Danza el Día Internacional de la Danza. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre. El objetivo principal de este día, es el de reunir a todos los que han elegido esta forma de expresión, para superar todo tipo de barreras culturales, políticas y éticas, y celebrar la danza y su diversidad.

El Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet ha sido el encargado de preparar las actuaciones que han tenido lugar este viernes en el Teatro Cánovas de la ciudad. En esta ocasión y, para conmemorar este día, han querido dar el protagonismo a los futuros coreógrafos: el alumnado de cuarto curso de la especialidad de Coreografía e Interpretación ha llevado a escena algunos fragmentos de sus obras de final de carrera. Asimismo, el acto ha contado con la presencia y participación de Antonio Márquez, artista de tal internacional que actuará en el evento.

Castillo ha destacado la importancia de la danza en nuestra cultura. "Toda danza tiene la capacidad universal de tocarnos en nuestro ser más profundo, aún más cuando esa forma de expresión está fuertemente enraizada en el ADN cultural de una tierra como es la nuestra". "Quiero transmitir un claro mensaje de apoyo a toda la comunidad de la danza en Andalucía que no sólo se demuestra con palabras, sino con hechos", ha añadido.

En la tarde de este viernes, la viceconsejera de Educación y Deporte, asiste también a las XV Jornadas de Institutos Históricos organizadas por la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos (ANDPIH), y el decano de los centros malagueños, que se están llevando a cabo en el IES Nuestra Señora de la Victoria.

Además, asisten el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala delegada del área de cultura y deporte, Noelia Losada; el concejal delegado del área de Educación, Juventud, y Fomento del Empleo, Luis Verde; el concejal delegado del área de derechos sociales, igualdad, accesibilidad, políticas inclusivas y vivienda, Francisco Javier Pomares; la delegada territorial de Educación y Deporte, Mercedes García Paine; la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca; directores de colegios e institutos de la provincia, y miembros de la comunidad educativa del IES Nuestra Señora de la Victoria.

Una treintena de Institutos Históricos (aquellos que se crearon en torno a 1845, a raíz de la ley Pidal) de 26 provincias y 12 comunidades autónomas, han participado en estas jornadas, a los que se han unido representantes de las asociaciones de institutos históricos de Francia (Aseiste-Association de Sauvegarde et d'Étude de Instruments Scientifiques et Techniques de l'Enseignement) y Portugal (APEH - Associção Portuguesa de Escolas com História).

Estas jornadas han contado con la colaboración de la Junta de Andalucía, y instituciones como Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, el AMPA Martiricos, el CEP de Málaga y los institutos Universidad Laboral y Vicente Espinel.

María Carmen del Castillo ha agradecido a los institutos históricos por el papel protagonista que han tenido en la formación de personajes destacados en nuestra vida social, cultural, artística y política papel.

"Las aulas de vuestros centros y sus comunidades educativas han sido, por una parte, testigos de momentos fundamentales de la historia de nuestro país". "Sois los guardianes de la memoria de la educación en Andalucía. Mantenéis, preserváis y documentáis el valioso e ingente patrimonio que atesoran todos estos centros. Pero no solo eso, con una callada labor y a través de eventos como el que hoy nos reúne aquí, realizáis una importantísima labor de difusión y divulgación de todo este bagaje histórico entre la sociedad", ha añadido.

El evento ha finalizado con una actuación del alumnado y profesorado de la Escuela Social de Flamenco de Palma-Palmilla (organizada y dirigida por la Cátedra de Flamenco de la Universidad de Málaga).