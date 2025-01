Teatro Cervantes de Málaga y Junta colaboran para difundir la ópera entre el alumnado

MÁLAGA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Málaga y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga colaborarán desde esta temporada para difundir la ópera entre el alumnado.

Los estudiantes de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanzas de Régimen Especial de Málaga podrán conocer cómo se monta una producción operística con una visita en profundidad a los montajes de Aida, de Giuseppe Verdi, y del programa doble 'La Edad de Plata. Díptico español', que llevará a escena 'Goyescas', de Enrique Granados, y 'El retablo de Maese Pedro', de Manuel de Falla.

La iniciativa toma el nombre de Cervantes Lírico y tiene como objetivo la inmersión del alumnado en el proceso creativo de las producciones operísticas del coliseo malagueño: a través de visitas guiadas, los estudiantes conocerán el trabajo de la dirección de orquesta y la dirección escénica, asistirán a los ensayos y verán cómo los solistas construyen sus roles, los coralistas empastan sus voces y los músicos de la orquesta leen la partitura.

Cervantes Lírico nace en pleno desarrollo de la 36 Temporada Lírica, que patrocina la Fundación Unicaja y en la que colaboran Fundación Sando e Idealista, y en el marco de Ópera Estudio de Málaga, el proyecto pedagógico y de rescate de nuestro patrimonio musical que ha tomado forma en este curso escénico con la recuperación y estreno absoluto de El gitano por amor, obra que Manuel García compuso hace casi dos siglos.

La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, y el delegado territorial Miguel Briones han presentado la iniciativa en una rueda de prensa en la que estuvieron acompañados por el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar; el barítono Carlos Álvarez, director artístico de Ópera Estudio de Málaga, y la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez.

Así, han detallado que con Cervantes Lírico los estudiantes desarrollarán competencias esenciales como la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, cualidades que les acompañarán a lo largo de su vida personal y educativa. Conocer la ópera desde dentro fortalece el sentido de pertenencia de los jóvenes con el mundo del arte. De ser espectadores pasan a ser parte de la historia.

Cervantes Lírico se abre al alumnado de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanzas de Régimen Especial de Málaga, que tendrá la oportunidad de asistir a los ensayos previos de dos de las grandes producciones de la 36 Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga.

No obstante, la experiencia no consistirá en una visita cualquiera. Los estudiantes no verán la ópera terminada, sino el proceso de su creación. Un viaje tras los bastidores en el que se descubren los secretos, los errores, las correcciones y la precisión necesaria para que el gran espectáculo sea posible.

ACTIVIDADES DESTACADAS DE LA VISITA

En cuanto a las actividades destacadas de la visista han aludido al acceso a los ensayos musicales y escénicos, ya que el alumnado podrá ver cómo los solistas, el coro y la orquesta trabajan en sincronía bajo la batuta de la dirección musical y la dirección escénica. Así, serán testigos de la coordinación milimétrica de músicos y cantantes, presenciando los ajustes musicales, vocales y teatrales en tiempo real.

También podrán conocer los oficios del teatro. La ópera no se sostiene solo por las voces. Los estudiantes descubrirán el trabajo de los técnicos de iluminación, sonido, escenografía y vestuario.

De igual modo los alumnos tendrán diálogo abierto con los profesionales. Tras la visita, habrá un espacio para que los estudiantes puedan hacer preguntas. Este momento permite resolver dudas y crear un diálogo cercano entre el alumnado y los profesionales del teatro.

La actividad se desarrollará en horario de tarde, con una duración mínima de dos horas y media, pero puede extenderse si el centro lo solicita. Cada centro educativo podrá asistir con un grupo conformado por un máximo de 50 estudiantes, acompañados por dos docentes.

En esta primera edición, el alumnado tendrá la oportunidad de conocer las dos últimas producciones de la 36 Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga. Las solicitudes para participar en la actividad Cervantes Lírico estarán disponibles a partir de este miércoles, 22 de enero de 2025.

Los centros educativos interesados deberán completar la inscripción a través del senlace https://forms.gle/UABMdjGhYM4uqyas8 . Las solicitudes serán atendidas por orden de llegada. Una vez confirmada la participación, se proporcionarán más detalles sobre la visita y la logística del transporte, en caso de ser necesario.

ÓPERA ESTUDIO DE MÁLAGA

Ópera Estudio de Málaga es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Teatro Cervantes, con el barítono Carlos Álvarez y el director musical Carlos Aragón al frente, con el apoyo de la Fundación Unicaja y la colaboración de diversas instituciones culturales como Fundación Málaga y La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación Provincial de Málaga, que tiene como objetivo potenciar el talento de jóvenes intérpretes líricos y brindarles formación integral en el campo de la ópera.

En colaboración con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga, este proyecto se extiende a los centros educativos, ofreciendo al alumnado la oportunidad de conocer de cerca el mundo de la ópera a través de talleres, ensayos abiertos y encuentros con los artistas. Esta iniciativa no solo persigue la creación de nuevas audiencias, sino también fomentar la sensibilidad artística entre los jóvenes, ampliando su horizonte cultural y generando vocaciones profesionales en el ámbito lírico.