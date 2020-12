Diputaciones presentan 2.168 proyectos aprobados por la FAMP, que suman 52.000 millones para optar a los Next Generation

Imagen de los presidentes de las diputaciones andaluzas, que han presentado 2.168 proyectos a los fondos Next Generation.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, y los presidentes de las diputaciones de Andalucía, han detallado este lunes en Sevilla los proyectos presentados por las entidades locales al Fondo Next Generation, que fueron aprobados por la Subcomisión de Diputaciones de la FAMP, en la reunión que mantuvieron el viernes y que enviaron a la Junta de Andalucía.

Villalobos ha avanzado que gracias al esfuerzo del municipalismo, los ayuntamientos y diputaciones han presentado 2.168 proyectos con una cuantía global de 52.000 millones de euros, según ha explicado la FAMP por medio de una nota.

Villalobos ha felicitado a presidentes de las diputaciones andaluzas, alcaldes, concejales, técnicos municipales y personal de las corporaciones provinciales ya que "ellos han sido los artífices de que hoy, la familia municipalista de Andalucía haya vuelto a responder a lo que se le pide".

En este sentido, ha recordado que la Junta pidió a las corporaciones locales que le plantearan esos proyectos al fondo Next Generation EU.

Ha reconocido el esfuerzo de toda la familia municipalista para sumar ideas y proyectos al fondo Next Generation EU y lo ha calificado como un "trabajo excelente porque en unos momentos tan difíciles como los que vivimos en plena pandemia del Covid-19 hemos demostrado que estamos a la altura de nuestras responsabilidades ya que las corporaciones locales somos parte del Estado y la Administración más próxima a los ciudadanos"

"Unas cifras que, lo primero que evidencian, es que la capacidad creativa de ayuntamientos y diputaciones andaluzas para servir a su gente sigue intacta".

Son 2.168 proyectos anclados, en las 10 políticas palanca que propone el 'Plan España Puede'.

AGENDA URBANA Y RURAL, 838 PROYECTOS

La política palanca que más proyectos presenta es la de Agenda Urbana y Rural, con 838 proyectos, lo que evidencia el compromiso de los ayuntamientos con el momento y con la lucha contra la despoblación.

Le sigue la política palanca de Infraestructuras y ecosistemas resilientes, con 767 proyectos aprobados por la FAMP.

Villalobos ha destacado que por actividades, encuadradas dentro de las 30 líneas en las que se despliegan las políticas palanca, destacan las 500 propuestas en la línea 2, Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, dentro de la Política Palanca de Agenda Urbana y Rural.

En este sentido, ha avanzado los datos provinciales destacando que Almería presenta dentro del plan de acción agua-energía-alimentos.

Cádiz ha presentado el plan de ecoeficiencia de la provincia, Córdoba presenta proyectos municipales de mejora de la conectividad y accesibilidad, Granada, el plan de carreteras para movilidad sostenible mientras Huelva, el plan de movilidad sostenible; Jaén, la mejora de las vías de comunicación (carreteras, ferrocarril).

Málaga ha presentado el nuevo corredor ferroviario Costa del Sol Occidental y Sevilla, el plan de residuos no peligrosos.

Villalobos ha remarcado que "todas las iniciativas responden a los 4 ejes sobre los que se articula la estrategia del Plan España Puede: lo verde, lo digital, la lucha contra la brecha de género y la cohesión e inclusión social".

"AHORA SERÁ LA JUNTA LA QUE ELIJA"

"Ahora será la Junta la que elija finalmente qué proyectos sí, y cuáles no, son seleccionados, de entre los que hemos presentado. Ahora los ayuntamientos y diputaciones tenemos que ser partícipes de este fondo, sí o sí; eso es incuestionable porque si no participamos todas las administraciones en la gestión de los fondos Next Generation, habrá que devolver buena parte del presupuesto de este fondo de reconstrucción a Europa", ha indicado el presidente de la FAMP.

"Los plazos son muy limitados y hay que cumplir estrictamente con ellos con una llegada de recursos hasta 2023 y un final para todo el trabajo marcado en 2026. Son plazos muy ajustados para canalizar de forma eficiente y precisa los 72.000 mil millones de euros; y por eso es "imprescindible contar con las diputaciones y los ayuntamientos, o los fondos no alcanzarán la capilaridad deseada en todo el territorio andaluz", ha aseverado.

El presidente de la Subcomisión de Diputaciones de la FAMP y presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, se ha referido a la capacidad de gestión de los fondos europeos "ya que poseemos una trayectoria demostrada en las últimas décadas con una experiencia que visibiliza a las corporaciones locales como la Administración que mejor sabe gestionar estos programas europeos; y sin colores ni distinciones partidistas".

EXIGIR EL 100% A LA JUNTA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Entrena se ha referido a la problemática del Servicio de Ayuda a Domicilio y a la resolución aprobada por la FAMP el viernes en la que se acordó exigir a la Junta de Andalucía la financiación íntegra para la prestación de este servicio esencial.

En este sentido, ha advertido que las diputaciones son las que se encargan de prestar este servicio a los municipios menores de 20.000 habitantes.

"En la resolución aprobada por unanimidad en la subcomisión de Diputaciones de la FAMP, las diputaciones nos hemos puesto de acuerdo en exigir a la Junta de Andalucía la financiación del 100% del Servicio de Ayuda a Domicilio para prestar este servicio para nuestros mayores y dependientes con las máximas garantías y calidad. Queremos acabar con este debate porque lo que está claro, y los dice la ley, es que es la Junta de Andalucía es la administración que debe financiar estas prestaciones que pagamos ayuntamientos y diputaciones, sin que sean materias de nuestra competencia", ha concluido el presidente de la Diputación de Granada.