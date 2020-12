Ejecutiva de la FAMP pide que Gobierno y Junta afronten el coste total de la ayuda a domicilio y no entes locales

SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), reunida telemáticamente este lunes y presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, ha apoyado de forma unánime la resolución emitida días atrás por la permanente de la institución en la que se demanda a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España "más medios y financiación adecuada y suficiente para la gestión y prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)" que realizan los ayuntamientos y diputaciones, "originándoles unos fuertes sobrecostes que no deberían soportar por ser competencias que deberían financiar dichas administraciones y no la administración local".

El servicio de ayuda a domicilio lo prestan las entidades locales desde hace más de 40 años y, según ha advertido Villalobos "la gestión de este servicio debería ser financiado íntegramente por la Junta de Andalucía porque, a día de hoy, tenemos un problema de insuficiencia financiera y asumimos unos sobrecostes que no nos corresponden".

De este servicio se benefician 100.000 personas, y de manera capilar afecta a los 786 municipios andaluces. "Nos referimos a una financiación anticipada de más de 450 millones de euros anuales y de la contratación laboral y retributiva de más de 21.000 trabajadoras y trabajadores que prestan este servicio", según ha argumentado Villalobos, que ha abogado por una "necesaria financiación económica adecuada, aparte de la urgente subida de la cuantía tope del coste hora, como hacen otras autonomías en España".

En este sentido, ha abundado que "es imprescindible un incremento de los recursos técnicos y humanos destinados a la gestión del Sistema de la Dependencia llevada a cabo por las corporaciones locales porque el sistema arrancó con 114.000 dependientes, y hoy ya hay más 290.000". En relación a la Ayuda a Domicilio, Villalobos ha comunicado que "empezamos con 7.000 usuarios y hoy son en torno a 100.000"

El presidente de la FAMP se ha referido a las reuniones mantenidas con la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales para denunciar la "falta de financiación y la ausencia de recursos", y especialmente, en estos meses de la pandemia: "Aún no siendo nuestra competencia, los municipalistas hemos alzado la voz y denunciado esta situación; incluso, desde las diputaciones hemos aportado EPIS a los trabajadores del servicio ante la inoperancia de la Consejería".

Por el contrario, Villalobos ha puesto el ejemplo del Gobierno de España porque "desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha elaborado el Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, que plantea 10 medidas de mejora, entre las que destacan recuperar el nivel acordado de financiación, con una subida de 600 millones de euros desde el Estado. De esa partida, 133 millones corresponden a Andalucía".

"Y frente a la sensibilidad del Gobierno de España, los presupuestos de Andalucía para 2021 solo aumentan en 93 millones de euros la cuantía prevista para la Dependencia, si bien se esperan casi 133 millones del Plan de choque", ha dicho.

El presidente de la FAMP ha advertido de que la lectura de estos datos refleja que no se incrementará la financiación que corresponde a la administración andaluza con aportación de recursos propios, y que no aplicará el incremento total de la aportación estatal, restándole casi 40 millones de euros.

La ejecutiva de la FAMP propone igualar, al menos, la aportación estatal a la Dependencia, si no incrementarla en lo necesario para garantizar la suficiencia financiera de la gestión y la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

También pide agilizar la tramitación de la nueva Orden reguladora del SAD con un incremento adecuado del precio máximo coste hora, asimilándola al resto de autonomías del Estado. De igual manera, se ha solicitado el incremento de los recursos técnicos y humanos destinados a la gestión del Sistema de la Dependencia e institucionalizar un diálogo fluido y permanente entre la Junta de Andalucía y la FAMP

DIPUTACIONES FONDOS NEXT GENERATION

De otro lado, Villalobos ha dado cuenta a la Ejecutiva de la FAMP de los proyectos presentados por las entidades locales al Fondo Next Generation, aprobados por la Federación y ya enviados a la Junta de Andalucía, la pasada semana.

Los ayuntamientos y diputaciones han reportado un total de 2.168 proyectos con una cuantía global de 52.000 millones de euros. "Unas cifras que, lo primero que evidencian, es que la capacidad creativa de ayuntamientos y diputaciones andaluzas para servir a su gente sigue intacta", según ha señalado.

Son 2.168 proyectos anclados, en las 10 políticas palanca que propone el 'Plan España Puede'. La política palanca que más proyectos presenta es la de Agenda Urbana y Rural, con 838 proyectos, lo que evidencia el compromiso de los ayuntamientos con el momento y con la lucha contra la despoblación. Le sigue la política palanca de Infraestructuras y ecosistemas resilientes, con 767 proyectos aprobados por la FAMP.

Villalobos ha destacado que por actividades, encuadradas dentro de las 30 líneas en las que se despliegan las políticas palanca, destacan las 500 propuestas en la línea 2, Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, dentro de la Política Palanca de Agenda Urbana y Rural.

En este sentido, ha avanzado los datos provinciales destacando que Almería presenta dentro del plan de acción agua-energía-alimentos. Cádiz ha presentado el plan de ecoeficiencia de la provincia. Por otra parte, Córdoba presenta proyectos municipales de mejora de la conectividad y accesibilidad. Granada, el plan de carreteras para movilidad sostenible mientras Huelva, el plan de movilidad sostenible. Jaén la mejora de las vías de comunicación (carreteras, ferrocarril). Málaga ha presentado el nuevo corredor ferroviario Costa del Sol Occidental y Sevilla, el plan de residuos no peligrosos.

Villalobos ha remarcado que "todas las iniciativas responden a los 4 ejes sobre los que se articula la estrategia del Plan España Puede: Lo verde, lo digital, la lucha contra la brecha de género y la cohesión e inclusión social". "Ahora será la Junta la que elija finalmente qué proyectos sí, y cuáles no, son seleccionados, de entre los que hemos presentado. Ahora los ayuntamientos y diputaciones tenemos que ser partícipes de este fondo, sí o sí; eso es incuestionable porque si no participamos todas las administraciones en la gestión de los fondos Next Generation, habrá que devolver buena parte del presupuesto de este fondo de reconstrucción a Europa", según ha indicado.