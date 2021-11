Expertos en la jornada de la FAMP de despoblación concluyen que el futuro "está en los pueblos y el mundo rural"

GENALGUACIL (MÁLAGA), 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de formación continua organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sobre 'La despoblación el siglo XXI: un reto manejable' clausurada este martes ha puesto de manifiesto que, a pesar de los problemas que origina la despoblación, el éxodo rural y la caída de la natalidad, el "futuro está en los pueblos y en el mundo rural", según han apuntado los expertos que han participado en este encuentro celebrado en el municipio malagueño de Genalguacil.

La catedrática emérita de Geografía Humana, Mercedes Molina, ha sido la encargada de abrir la jornada con una ponencia que ha abordado la nueva frontera rural-urbana para la que ha pedido "un gran pacto de Estado" para combatir la despoblación y "cambiar los paradigmas de la producción del país". Así, ha destacado, a través de un comunicado, que Andalucía "podría servir de nexo de unión entre el mundo rural y urbano".

El secretario general de Reto Demográfico del Gobierno de España, Francesc Boya, ha asegurado que para luchar contra la despoblación "no hay una única receta ya que cada territorio cuenta con sus singularidades", señalando que "las ciudades no son sostenibles". "La solución está en el mundo rural y los pequeños pueblos tienen futuro porque el Gobierno ha puesto en marcha 130 medidas que se pueden aplicar desde esta Secretaría de Estado", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que "es preciso un trabajo transversal de Estado que aglutine a todas las administraciones públicas, en una nueva cultura de cogobernanza y multinivel que tenga en cuenta a todos los actores de estos territorios, y especialmente, a los gobiernos locales".

PANEL DE BUENAS PRÁCTICAS

Durante la jornada se han celebrado una serie de mesas redondas y un panel de buenas prácticas de las entidades locales que ha contado con la participación de cinco diputaciones andaluzas que han expuesto el trabajo que desde estas entidades supramunicipales realizan en sus territorios.

Los representantes de estas instituciones han mostrado la necesidad de mantener los servicios básicos, la mejora de las infraestructuras, telecomunicaciones, y conectividad en los municipios, así como el fomento del emprendimiento local, apoyo al sector agropecuario, a la mujer y a los jóvenes; y la puesta en marcha de un nuevo modelo económico basado en la economía circular y verde.

La diputada del Área de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, ha enumerado una serie de acciones, tanto de sensibilización y refuerzo de la identidad rural; como para el abordaje de la brecha digital y de las destrezas tecnológicas. Ha destacado las políticas encaminadas al apoyo a la agricultura y la ganadería con la marca 'Sabor a Málaga'; la dinamización social intergeneracional, el talento senior, la sostenibilidad medioambiental, así como la captación del talento joven y apoyo al emprendimiento de la mujer rural, como pilares básicos para el desarrollo de políticas de asentamiento a la población.

Asimismo, ha hecho referencia a la importancia de la innovación social en la lucha contra la despoblación y como desde el centro de innovación social de la Diputación de Málaga, La Noria, junto a Caixabank y su Fundación y las entidades sociales de la provincia, se trabaja en la búsqueda de nuevas fórmulas, alianzas y vinculación de la ciudadanía.

La diputada de Desarrollo Sostenible y Empleo de la Diputación de Granada, Ana Muñoz, se ha referido al acuerdo suscrito entre la Diputación y la Caja Rural que permite que ningún pequeño municipio sufra exclusión financiera ya que, aunque se cierren oficinas bancarias, si se han instalado cajeros automáticos. Por otra parte, también ha destacado que, desde la institución provincial, se está trabajando con el Ministerio para llevar a todos los municipios de Granada la Agenda Urbana con la finalidad de luchar contra la despoblación, el éxodo rural y hacer más sostenibles y atractivos los municipios. Ha citado la importancia de los planes de empleo de Pfoea para fijar la población.

En la mesa de análisis sobre recursos para luchar contra la despoblación la directora general de Políticas contra la Despoblación del Gobierno de España, Juana López, ha resaltado que cuenta "con una agenda política que se está implementando por todas las administraciones públicas; y, especialmente, por las corporaciones locales y la sociedad civil". En este sentido, ha manifestado que hay que realizar un esfuerzo de cogobernanza para crear una red que "permitiría poner en marcha una política de Estado" para combatir la despoblación en la que el Gobierno de España ha comprometido 10.000 millones de euros.

Diego Canga, de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea ha apuntado que es la primera vez que la Unión Europea tiene una comisaria dedicada a la demografía y unos instrumentos muy potentes para luchar contra la despoblación en el continente europeo. Ha advertido que los gobiernos locales deberían saber donde gastar e invertir el dinero porque Europa aportará en pocos años a Andalucía más de 12.000 millones de euros sólo con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

En la mesa redonda 'Despoblación, creatividad y emprendimiento', el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra de Granada y alcalde de Torvizcón, Juan David Moreno, ha reflexionado sobre la España vaciada y ha asegurado que "esa España no existe porque en los pueblos viven personas, existen y están ahí, aunque sean pocas".

Ha señalado que desde la Mancomunidad han apostado "no sólo por el turismo de interior y naturaleza sino también por la Agenda Urbana y la potenciación del sector primario y de la agroindustria". Moreno ha puesto como ejemplo el proyecto 'Made in Alpujarra', una apuesta por el sector textil del cáñamo y la seda de alta costura que pretende llegar a la industria de la moda de Europa, así como los 17 proyectos presentados a los Fondos Next Generation por un importe de 1,5 millones.

El alcalde de Genaguacil, Miguel Ángel Herrera, ha apostado por la creatividad y la cultura para luchar contra la despoblación en el Valle del Genal, una de las zonas más despobladas de Andalucía. Ha explicado que su municipio desde 1994 reúne artistas y creadores de todo el mundo siendo un proyecto "barato, diferenciador y pionero en Europa". El museo de Arte Contemporáneo de Genaguacil se sitúa en el número 13 de Andalucía, con una población de 600 habitantes. Herrera ha indicado que tras 27 años, su pueblo cuenta con un patrimonio artístico "muy valioso de reconocido prestigio internacional".

Finalmente, en el Panel de Empresas contra la despoblación, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha señalado que Correos "ha sabido adaptarse a los tiempos y se han comprometido en la lucha contra la despoblación con iniciativas como la informatización de las 2.295 oficinas de Correos en aldeas o pueblos pequeños para que los ciudadanos puedan hacer los trámites administrativos, o realizar gestiones con empresas privadas".

Serrano ha detallado que "Correos ha puesto al servicio de los productores rurales toda su potente red de distribución para España y Portugal con la iniciativa Correos Market y la campaña 'Yo me quedo'". En cuanto a la exclusión financiera, ha asegurado que Correos pondrá en sus oficinas 1.500 cajeros automáticos, de los que 300 irán a entornos con población reducida.