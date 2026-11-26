SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha reunido a administraciones públicas, empresas y cooperativas, entidades sociales y equipos de investigación en la jornada 'Retos del ecosistema de los cuidados andaluz'. El encuentro, celebrado en línea, planteó a las entidades una tarea compartida: formular proyectos conjuntos para responder a las necesidades identificadas en los municipios.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, explicó durante su intervención el modelo de participación basado en "las cuatro hélices", es decir, "los cuatro ámbitos de decisiones sobre cómo organizar y evaluar los cuidados. La idea es que los cuatro participen desde el momento de definir la pregunta hasta el de valorar los resultados. Cada uno aporta un conocimiento distinto y asume responsabilidades propias", señaló.

Por su parte, los ayuntamientos y las diputaciones aportaron al debate su experiencia en la planificación de servicios que deben llegar tanto a los núcleos urbanos como a la población dispersa, ha recogido la FAMP en una nota. Las empresas y las cooperativas abordaron la prestación cotidiana de esos servicios, la disponibilidad de profesionales y la cualificación que requieren los equipos. La continuidad de la atención en casa exige que ambas partes precisen con qué personal y recursos cuentan y cómo van a comprobar la calidad de la prestación.

"La colaboración público-privada cobra sentido cuando permite acordar qué calidad queremos garantizar, qué medios hacen falta y cómo se comprobará lo acordado. En ese diálogo tienen un lugar central las condiciones laborales de quienes prestan los cuidados", afirmó Sáez Cuevas.

Las asociaciones, las fundaciones y las redes comunitarias aportaron a la jornada la perspectiva de quienes reciben cuidados y de quienes los sostienen en el entorno familiar. Entre los retos que las entidades trasladaron figuraban el aislamiento social, la necesidad de apoyos para cuidar en el domicilio y la carga que asumen las mujeres. La colaboración público-comunitaria plantea una cuestión concreta para los municipios: cómo incorporar esa experiencia a las decisiones sobre horarios, cobertura y acceso a los servicios.

Las universidades y los equipos de investigación, asimismo, contribuyeron a identificar necesidades, comparar alternativas y evaluar sus efectos. Sáez Cuevas defendió su participación desde el diseño de las iniciativas para "poder distinguir qué ha funcionado, para quién ha sido útil y bajo qué condiciones tendría sentido llevarlo a otro territorio".

La FAMP presentó el catálogo 'Prácticas inspiradoras en cuidados', fruto del trabajo continuado del Laboratorio con los equipos que han documentado sus iniciativas. Sus 24 fichas permiten consultar qué necesidad motivó cada actuación, qué entidades participaron y qué aprendizajes pueden ser útiles en otros municipios. La publicación abarca la soledad no deseada, el envejecimiento activo y el empoderamiento, la corresponsabilidad en los cuidados y la economía de la longevidad.

El catálogo incluye la herramienta C+UI+D+A para valorar qué se puede trasladar de una práctica a otro territorio. El itinerario comienza por delimitar la necesidad local, ayuda a identificar el componente de una iniciativa que podría responder a ella y orienta la decisión sobre qué adaptaciones, recursos y colaboraciones harían falta para dar un primer paso.

La jornada refuerza la red estable de cooperación y apoyo mutuo del Laboratorio de los Cuidados. En 2027, la FAMP seguirá fomentando el intercambio de recursos entre las entidades de la red con un objetivo compartido: "cooperar para mejorar la calidad y la continuidad de los cuidados y, con ello, la vida de las personas cuidadas y cuidadoras".