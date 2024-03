La FAMP reúne en Huelva a los alcaldes de las capitales andaluzas para "fijar la hora de ruta" del nuevo mandato

HUELVA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, se ha reunido este jueves en Huelva con los alcaldes de las capitales de Andalucía para fijar la hoja de ruta del nuevo mandato municipalista 2023-2027 que ha calificado "como un nuevo período en el que se contará con todos los ayuntamientos, ya sean pequeños, medianos o grandes"; así como con las diputaciones y mancomunidades de municipios.

"Porque en esta tarea tenemos que poner sobre la mesa todas las necesidades y carencias que tienen las corporaciones locales andaluzas; y entre ellas está una histórica infrafinanciación que se suma a la falta crónica de infraestructuras", ha afirmado.

En esta reunión de trabajo, celebrada en el Ayuntamiento de Huelva han estado presentes, la alcaldesa y anfitriona, Pilar Miranda; la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el alcalde de Cádiz, Bruno García; el alcalde de Jaén, Agustín González; así como los tenientes de alcaldes de los ayuntamientos de Granada, María Rosario Pallarés; Málaga, Elisa Pérez de Siles; Sevilla, Álvaro Pimentel; y la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha indicado la FAMP en una nota.

Bellido ha subrayado que, Andalucía "en los últimos años, ha progresado gracias a la gestión y al trabajo de alcaldes y concejales que se han dejado la piel por sus municipios y vecinos". En este sentido, ha abundado que esto hace que, "hoy por hoy, los andaluces nos sintamos más orgullosos de nuestra tierra con unas ciudades más sostenibles y con mayores índices de calidad de vida".

Sin embargo, ha advertido que "para disfrutar de unos servicios públicos de excelencia es preciso y urgente tener una financiación adecuada, y desde la FEMP y la FAMP venimos reclamando, siempre por unanimidad, que el actual modelo debe ser abordado simultáneamente con el autonómico. La descentralización también debe llegar a la Administración local porque somos también Estado y en esa batalla siempre nos hemos puesto de acuerdo todos los alcaldes, independientemente del partido político al que representemos".

"Desde la FAMP nos comprometemos a reclamar todas las infraestructuras pendientes que precisan nuestros pueblos, ciudades y provincias; para ello siempre iremos con la mano tendida y con la máxima lealtad institucional, pero reivindicando al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía los recursos que son imprescindibles para el progreso de nuestros vecinos y municipios", ha asegurado Bellido.

Por ello, ha exigido que, "desde la unidad y el consenso se trabaje en uno de los mayores problemas que afectan a Andalucía y que se haga con rigor, seriedad y lealtad entre todas las administraciones públicas. Un pacto por el agua es una iniciativa en la que deberíamos trabajar todos porque es lo que nos exigen los ciudadanos. Esa invitación se la formulamos a los gobiernos competentes en esta materia desde el municipalismo".

En cuanto al turismo, en esta reunión con los alcaldes de las capitales, el presidente de la FAMP ha apostado por "un turismo sostenible y de calidad que no sea excluyente con los centros históricos y barrios de las ciudades; un turismo que no expulse a nadie y que no encarezca las viviendas".

En este aspecto, ha recordado que desde la federación se trabaja con la Junta de Andalucía en la nueva ley sobre viviendas de uso turístico "con la puesta en marcha de grupos técnicos y buenas prácticas municipales, como la normativa que ya aplica el Ayuntamiento de Cádiz en esta materia para regular los pisos turísticos".

Por su parte, Pilar Miranda, elegida presidenta de la Comisión de Igualdad de la FAMP, ha destacado que "la federación es una magnífica herramienta" para trabajar por todos los andaluces y para defender sus legítimos intereses resaltando que "los ayuntamientos somos la puerta de entrada a los problemas que afectan a nuestros vecinos porque somos la administración más cercana y la que soluciona sus demandas en materias como empleo, vivienda, servicios sociales o educación".

Miranda ha expuesto a la FAMP y a los alcaldes el Plan Nacional de Vertebración de Infraestructuras que, desde Huelva, reclama corregir los déficits en materia hídrica, ferroviaria o eléctrica. Este plan pretende vertebrar el territorio nacional aprovechando fondos de la Unión Europea y del Gobierno de España, "es apostar por una sociedad más justa", sentenció.