La Federación Andaluza de Municipios participa en un proyecto europeo para la preservación y gestión de los humedales

Proyecto europeo WE GO COOP 'Mejora de la gobernanza de los humedales a través de una comunidad de práctica', en el que participa la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). - FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha asistido al lanzamiento de manera telemática del nuevo proyecto europeo WE GO COOP 'Mejora de la gobernanza de los humedales a través de una comunidad de práctica', en el que participa. Este plan está enmarcado en la misión de Patrimonio Natural centrado en proteger, restaurar y valorizar los recursos naturales del área euromediterránea que tiene como finalidad la preservación de los ecosistemas para mitigar desastres naturales, enfermedades, aumentar la resiliencia y regular el clima.

Este proyecto es uno de los 56 aprobados por la Unión Europea gracias a la segunda convocatoria de Interreg Euro-MED, cofinanciado al 80% con un presupuesto de 162.232 euros y con 24 meses para su ejecución, según el detalle ofrecido por la FAMP en una nota de prensa. Interreg Euro-MED apoya proyectos, iniciativas y políticas relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente en línea con las prioridades y objetivos específicos establecidos por la Comisión Europea para la política de cohesión. El programa decidió incorporar estos objetivos en las misiones para lograr un enfoque más integral.

El partenariado transnacional de esta nueva iniciativa europea está liderado por Anatoliki S.A. (Organización para el desarrollo local) y forman parte entidades de Albania, Croacia, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. La FAMP será la responsable del paquete de trabajo dos cuya finalidad será intercambiar conocimientos, experiencias y prácticas sobre la aplicación de la herramienta contrato de humedales.

Su propósito será transferir la metodología de los socios que participan en un proyecto financiado por la UE sobre gobernanza de humedales a los nuevos integrantes territoriales, así como sensibilizar al público sobre la gobernanza colaborativa de los humedales e informar a los interesados sobre la aplicación de los contratos de humedales y las prácticas de gobernanza colaborativa.

Los técnicos de la FAMP han informado que el próximo encuentro de trabajo tendrá lugar en Andalucía, probablemente durante el próximo verano, en el que se desarrollará un seminario de capacitación de dos días de duración dirigido a los socios del proyecto y a los actores clave de cada territorio. Los objetivos de este seminario serán, por un lado, establecer el conjunto de actividades de transferencia en base al conocimiento generado en proyectos previos por parte de los socios (Uniroma 3, Anatoloki, FAMP, Medwet, RCDI) y adaptarlas a los nuevos contextos de los nuevos socios; y por otro, establecer un marco de colaboración para las interconexiones con los múltiples objetivos de aprovechar los resultados de proyectos anteriores y continuar la misión mediante la construcción de una red resiliente.

Tras su ejecución, se compartirán experiencias, conocimientos, prácticas y lecciones aprendidas entre los socios, así como se adaptará la metodología del Contrato de Humedales a nuevos contextos para iniciar las actividades de transferencia por medio de seminarios itinerantes. También en el transcurso de esta sesión de lanzamiento del programa se ha celebrado el comité pilotaje en el que ha tenido lugar un debate en el que han participado los socios y asociaciones participantes de WE GO COOP, cuyo objetivo es poner en marcha una comunidad de práctica que se alimentará de la cooperación transnacional, aunando diferentes perspectivas para enfrentar desafíos similares, de modo que el proyecto pueda responder a las necesidades de los humedales a una escala mayor, y asegurando la transferibilidad de sus resultados.

El valor de We Go Coop viene determinado por la experiencia adquirida por el parternariado gracias a la implementación de proyectos como Wetnet y Tune up -Coordinación de la Gestión y Redes de Humedales mediterráneos y Promoción de la gobernanza multinivel- para concretar medidas de protección de la biodiversidad en las áreas marinas (ambos Interreg-MED) vinculados con el contrato río y el contrato costa.

El objetivo principal radica en establecer una comunidad de práctica. Ésta será un espacio de interacción, mediación y de cooperación a escala mediterránea entre las organizaciones comprometidas con la implementación de Contratos de Humedales para capitalizar los resultados de proyectos anteriores financiados por la UE, intercambiar experiencias y soluciones, y transferir la herramienta a nuevos contextos.

"Desde la FAMP, confiamos en que gracias a WE GO COOP se pueda mejorar el conocimiento sobre los procesos de gobernanza colaborativa en torno a la gestión de los humedales y mejorar la colaboración entre los actores clave que conforma el ecosistema de la innovación pública y social como son: personas investigadoras y expertas, legisladores, responsables políticos de las administraciones públicas y representantes de las ONGs", ha destacado la Federación.