El Foro para la Gobernanza local y la Gestión cultural de Genalguacil acuerda un decálogo de propuestas

El Foro para la Gobernanza local y la Gestión cultural de Genalguacil, en el que participa FAMP, acuerda un decálogo de propuestas - FAMP

GENALGUACIL MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado en el municipio malagueño de Genalguacil en el Foro para la Gobernanza Local y la Gestión Cultural, donde se han acordado un decálogo de propuetas.

Así, en el marco del proyecto Pacesetters, del que forman parte 15 entidades europeas, lideradas por NTNU (Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología) y la Fundación Genalguacil Pueblo Museo, por las jornadas han pasado más de una veintena de responsables locales, técnicos, agentes culturales y representantes del ecosistema andaluz, que han destacado el papel de la cultura, la creatividad y la sostenibilidad para el futuro de los territorios, así como la importancia de incentivar la innovación y el emprendimiento colectivo.

El Foro ha concluido con el acuerdo de un decálogo de propuestas para la mejora de la gobernanza local y la gestión cultural en Andalucía y se dará traslado al Comité de Co-Decisión de la Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía (S4Andalucia), ha indicado la FAMP en un comunicado. En primer lugar, se propone reconocer la cultura como infraestructura pública esencial e impulsar modelos de gobernanza local participativos y creativos.

Asimismo, incorporar la creatividad como motor de desarrollo económico sostenible, situar la transición ecológica en el centro de la acción cultural y municipal, fortalecer las capacidades técnicas y creativas de los municipios rurales y consolidar redes de cooperación entre municipios, instituciones culturales y socios europeos.

El decálogo también ha propuesto crear laboratorios territoriales de innovación cultural y climática, evaluar el impacto cultural y comunitario en las políticas públicas, garantizar financiación estable para proyectos culturales transformadores y posicionar Andalucía como referente europeo en innovación cultural y gobernanza local.

Con esta declaración, Genalguacil y los municipios participantes han expresado su compromiso con un modelo de desarrollo que sitúe la cultura, la creatividad y la sostenibilidad en el corazón de la acción pública, ya que, según recoge el texto acordado, "son tres pilares esenciales para el futuro de nuestros territorios".

Durante el encuentro, los participantes visitaron el Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno y el Laboratorio Internacional de Innovación Rural de Genalguacil.

A las jornadas asistieron, entre otros, el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Herrera; el coordinador de la Secretaría General y del departamento de comunicación, Redes e Innovación de la FAMP, José Antonio Garrido; el vicepresidente quinto y diputado provincial de Cultura de Málaga Manuel López Mestanza; y la directora general de Ordenación del Turismo de la Junta, Estrella Díaz.

Durante el segundo día de las jornadas, se abordó el proyecto Pacesetters con la participación de Joe Lockwood, cofundador de LAB Genalguacil y profesor de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), socio del proyecto; Teresa Muela, representante de la FAMP; y el experto en gestión creativa y estrategia Mauricio O'Brien.

En las mesas de debate, alcaldes y representantes de diputaciones de diferentes provincias han reflexionado sobre la cultura como motor de gobernanza local a partir de sus experiencias, poniendo como ejemplo algunos de los proyectos que se llevan a cabo en sus territorios.

De igual modo, Teresa Riego, secretaria general de Innovación, junto a Estrella Díaz, y del vicerrector de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz, Gonzalo Sánchez, han debatido sobre la innovación pública.

PROYECTO PACESETTERS

Son 15 las entidades europeas que forman parte del proyecto Pacesetters, que pretende identificar cómo el arte y la cultura pueden impulsar la innovación y situar a los pueblos como motores de emprendimiento colectivo con perspectiva climática y social.

FAMP y Fundación Genalguacil Pueblo Museo con los dos socios que están trabajando en la parte española del proyecto, el Real World Lab de Genalguacil.

Desde la puesta en marcha del proyecto, se han identificado cuatro modelos económicos basados en necesidades locales y puesto en marcha una fase de pre-aceleración y evaluación que pretende determinar si pueden generar impacto y promover la sostenibilidad ambiental, y de qué manera.

Este trabajo se materializa en talleres y laboratorios que reúnen a vecinos, personal técnico, responsables políticos, profesionales creativos, así como equipos de investigación de carácter y origen multidisciplinar.

Estos encuentros entrelazan la experiencia territorial, el conocimiento ecológico tradicional y el patrimonio cultural con las tecnologías emergentes, el arte contemporáneo y el diseño experimental. Todo este trabajo se hace a partir de tres pilares fundamentales como son estimular la confianza creativa; promover espacios de reflexión, y la gobernanza colectiva, compartida. Que el conocimiento adquirido sea de todos, proceda de todos y se convierta en una responsabilidad de todos.