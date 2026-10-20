Granada acoge el primer encuentro de la Red EDIL Andalucía para agilizar la ejecución de los fondos Feder

La apertura institucional de este encuentro de la Red EDIL Andalucía ha contado con la participación de Yolanda Sáez, secretaria general de la FAMP, y de Francis Rodriguez, presidente de la Diputación de Granada. - FAMP

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado en la Diputación de Granada la primera Sesión de Buenas Prácticas de la Red EDIL Andalucía, una jornada de trabajo centrada en acompañar a las entidades locales en el paso de los proyectos incluidos en sus Planes de Actuación Integrados (PAI) a la selección y ejecución efectiva de operaciones financiadas con fondos Feder.

Bajo el título 'De los proyectos del PAI a la operación Feder', el encuentro ha tenido lugar en el Edificio CIE de la Diputación granadina y ha reunido a representantes políticos y equipos técnicos de entidades locales integradas en la Red EDIL Andalucía y del Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité DUSIA).

La apertura institucional ha contado con la participación de Yolanda Sáez, secretaria general de la FAMP, y de Francis Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada.

Sáez ha destacado el papel de la red como espacio de acompañamiento y cooperación entre entidades locales: "La red EDIL nació con una idea muy clara: que ninguna entidad local tuviera que afrontar sola el reto de poner en marcha y ejecutar sus Planes de Actuación Integrados".

La máxima responsable de la FAMP ha subrayado la dimensión de la oportunidad que representa el Plan EDIL para Andalucía. La comunidad cuenta con 93 Planes de Actuación Integrados financiados, correspondientes a 77 entidades locales, que movilizan una inversión global superior a 865 millones de euros, de los que más de 735 millones proceden de financiación Feder.

En este contexto, ha incidido en que la captación de fondos constituye solo el primer paso. El reto ahora es trasladar esa financiación a actuaciones concretas, viables y ejecutadas dentro de los plazos previstos. "El éxito de la red EDIL no se medirá únicamente por los recursos asignados, sino por nuestra capacidad colectiva para convertirlos en proyectos ejecutados y resultados concretos para los municipios andaluces", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado el compromiso de la institución provincial con la captación y gestión de fondos europeos, indicando que "tenemos claro que los fondos europeos deben traducirse en proyectos reales y oportunidades para nuestros municipios. Por eso, hemos trabajado con una estrategia definida a través de nuestras Agendas Urbanas, que nos ha permitido movilizar más de 52 millones de euros de inversión europea".

Además, ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para agilizar la ejecución de los proyectos y garantizar que los recursos lleguen a los municipios. "Jornadas como esta nos permiten compartir experiencias, aprender unos de otros y encontrar soluciones a las dificultades que surgen en la gestión. Tenemos que seguir trabajando en red para que los fondos europeos contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecer nuestros pueblos y generar nuevas oportunidades de desarrollo y empleo", ha concluido.

SOBRE LA JORNADA

La jornada se ha planteado con un enfoque eminentemente práctico y de aprendizaje entre iguales, partiendo de la experiencia de aquellas entidades que se encuentran más avanzadas en la selección de operaciones. El objetivo ha sido identificar decisiones, dificultades y aprendizajes que puedan resultar útiles y transferibles al conjunto de la Red.

Tras un repaso de la metodología de selección de operaciones y de los principales elementos vinculados a las Solicitudes de Pago a Beneficiarios (SpB), la sesión ha continuado con un taller colaborativo en el que las entidades participantes trabajaron sobre experiencias reales, casos prácticos y dificultades comunes.

El taller ha permitido abordar cuestiones como la organización y priorización de las operaciones, los requisitos que deben comprobarse antes de su selección y los riesgos que pueden condicionar su ejecución.

Asimismo, se ha elaborado un mapa de bloqueos EDIL para identificar y clasificar las principales dificultades y trabajar conjuntamente en posibles soluciones.

Este enfoque responde a uno de los objetivos centrales de la Red EDIL: evitar que municipios y diputaciones tengan que afrontar de forma aislada dificultades que otras entidades ya han experimentado y resuelto, facilitando el intercambio de conocimiento y la transferencia de buenas prácticas.

La sesión se ha concebido precisamente para extraer recomendaciones transferibles, identificar riesgos comunes y generar conocimiento compartido entre las entidades beneficiarias.

Durante su intervención, Yolanda Sáez ha recordado además la relevancia específica del Plan EDIL para la provincia de Granada, ya ha destacado que la Diputación de Granada es la entidad local española que mayor volumen de fondos recibe en este marco, con seis PAI financiados, lo que representa una importante oportunidad para la transformación del territorio y, al mismo tiempo, un reto en términos de planificación, gestión y ejecución.

La sesión forma parte del trabajo desarrollado por la Red EDIL Andalucía, creada en el marco del Comité DUSIA de la FAMP para acompañar a las entidades locales andaluzas beneficiarias de la senda financiera Feder 2021-2027 en la puesta en marcha y ejecución de sus Planes de Actuación Integrados. La red se configura como un espacio de apoyo técnico, formación y aprendizaje compartido orientado a reforzar las capacidades locales y favorecer una gestión eficaz de los fondos europeos.