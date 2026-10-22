Linares (Jaén) acoge una jornada de la FAMP sobre seguridad, convivencia y gestión de emergencias desde el ámbito local

Celebración de la jornada. - FAMP

LINARES (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado en Linares (Jaén) la jornada 'Seguridad, convivencia y gestión de emergencias'. Un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio de experiencias para reforzar las capacidades de las entidades locales en materia de seguridad ciudadana, protección civil y gestión de emergencias.

El encuentro, que ha contado con la participación del Ayuntamiento linarense, su Escuela de Seguridad Pública, y la Junta de Andalucía, ha puesto foco en la cooperación institucional, la actualización normativa, la formación y la innovación como herramientas fundamentales para avanzar hacia municipios más seguros, preparados y resilientes, según ha informado en una nota la FAMP.

Su secretaria general, Yolanda Sáez, ha señalado "la importancia de la convivencia, la seguridad y la capacidad de respuesta ante las emergencias como elementos fundamentales para garantizar la calidad de vida en los pueblos y ciudades de Andalucía". Ha destacado especialmente "el papel de los gobiernos locales, muchas veces los primeros en actuar".

El secretario general de Interior de la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, David Gil, ha aludido a la labor de unificación y centralización que está llevando a cabo la Junta tras la aprobación de la nueva ley, así como la puesta en marcha del proyecto AWA para agilizar la tramitación de actuaciones policiales y de inspección en el medio natural, reducir errores y mejorar la coordinación.

Por su parte, la alcaldesa de Linares, Auxili del Olmo, ha hecho hincapié en que "la seguridad es una de las responsabilidades más importantes para los gobiernos locales, un servicio sin duda vocacional".

Durante el encuentro se ha incidido en la posición central de las entidades locales en la organización y coordinación de los servicios que resultan determinantes para la protección de las personas y la seguridad cotidiana.

La labor de la policía local, Protección Civil, los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (Speis) y los recursos de atención social, movilidad, asistencia sanitaria y apoyo logístico son claves en la prevención y en las respuestas. También se ha resaltado la contribución del voluntariado y de la ciudadanía en la construcción de municipios más seguros y cohesionados.

MARCO NORMATIVO

Uno de los ejes principales de la jornada formativa de la FAMP ha sido el análisis del marco normativo andaluz en materia de seguridad y emergencias, poniendo especial atención a las novedades introducidas por la Ley de Policías Locales de Andalucía y su desarrollo reglamentario, así como al Sistema Local de Protección Civil y al Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía.

En este contexto, se ha apuntado la necesidad de avanzar en la coordinación, la formación, la profesionalización y la innovación de los cuerpos de Policía Local, además de reforzar los instrumentos de planificación, prevención y cooperación entre los recursos municipales y los dispositivos de otras administraciones.

La gestión eficaz de las emergencias no depende solo de la capacidad de respuesta, sino también de una planificación previa adecuada. La identificación de riesgos, la actualización de los planes territoriales de emergencia de ámbito local, la catalogación de recursos, la formación de los equipos y la realización de ejercicios y simulacros se han señalado como actuaciones esenciales para mejorar la preparación de los municipios en las ponencias y mesas de debate.

PROGRAMA

El programa ha contado con las ponencias 'Planificación local de emergencias: prevención, coordinación y respuesta', de Francisco Antonio Mata, técnico de Protección Civil de la Junta, y 'La convocatoria unificada de la Policía Local de Andalucía: oportunidades para los municipios y claves prácticas del decreto', de María Asunción Grávalos, directora del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa), y Francisco Nebrera, jefe del Servicio de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, de la Secretaría General de Interior.

También se han celebrado tres mesas redondas. 'Planificación y coordinación ante emergencias: riesgos, recursos y respuesta local', con Juan de Dios del Pino, delegado Territorial de Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla; Ana Luz Jiménez, jefa provincial de Tráfico de Sevilla y coordinadora de la DGT para Andalucía, Ceuta y Melilla, y Jesús Padilla, jefe del Speis de Linares.

En la mesa 'Seguridad de proximidad y convivencia, experiencias locales que funcionan' han intervenido José Pereira, intendente-jefe de la Policía Local de Linares; Manuel Sánchez, jefe de la Policía Local de Maracena; Antonio Barea, subinspector de la Policía Local de Sevilla; María Jesús Quiñones, policía local de Torrox, y Ana Verónica Álvarez, directora de la Escuela de Seguridad Pública de Linares (ESPLi).

La tercera mesa, titulada 'De las políticas a los resultados, buenas prácticas locales en convivencia, seguridad y emergencias', ha contado con Cristóbal Molina, concejal de Personal, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transporte, Actividades Comerciales, Empresas Municipales Samset y Aguas y Saneamiento de Torremolinos; José Manuel Vera, quinto teniente de alcalde delegado de Policía Local, Movilidad y Protección Civil del Ayuntamiento de Chiclana, así como Antonio José Salazar y Francisco Miralles, alcaldes de Íllora y de Villacarrillo.

EVALUACIÓN

En el encuentro, se ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la información a la población y de evaluar las intervenciones realizadas para incorporar aprendizajes y mejorar los procedimientos de actuación ante futuras situaciones de riesgo.

Los desafíos que plantearon los fenómenos meteorológicos adversos, los incendios, los problemas asociados a la movilidad, las concentraciones de personas y otros riesgos presentes tanto en los entornos urbanos como rurales ha sido uno de los temas centrales abordados.

Ante estos escenarios, se ha insistido en la necesidad de que las administraciones locales dispusieran de recursos, protocolos y equipos preparados, capaces de actuar de forma coordinada y de adaptar sus respuestas a las características y necesidades de cada municipio.

NUEVAS HERRAMIENTAS

La innovación tecnológica a través de sistemas de comunicación y coordinación en tiempo real, la gestión de datos, los mecanismos de aviso a la ciudadanía y la mejora de los procedimientos operativos también se identificaron como herramientas imprescindibles para respuestas más ágiles, eficaces y seguras.

No obstante, la incorporación de estas nuevas tecnologías debe ir acompañada de formación especializada y cooperación institucional e intercambio de experiencias prácticas para aplicarse en municipios andaluces de diferentes tamaños y realidades territoriales.