Villalobos afirma que el Estado recogerá "una parte importante" de las reivindicaciones municipalistas sobre superávit

Pide a la Junta "reactivar alguna medida con la que los ayuntamientos puedan sentirse satisfechos"

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, afirma "hay sensibilidad" por parte Gobierno de España respecto a las peticiones municipalistas para que se permita el uso del superávit que han generado los ayuntamientos.

A preguntas de los periodistas, tras asistir a la presentación del acuerdo entre la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), CCOO y UGT sobre medidas para la recuperación económica frente al Covid-19, Villalobos ha asegurado que el Estado está recogiendo "una parte importante de esa reivindicación" planteada desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Explica que, en estos momentos, el Gobierno está estudiando cuál será la respuesta a la petición de la FEMP, pero, según las informaciones con las que cuenta, "hay sensibilidad por parte del Estado" para, "fundamentalmente poder aplicar ese superávit o ese remanente que el mundo local ha generado". "La resolución definitiva a este posible entendimiento tiene que producirse y materializarse en horas o días", agrega.

En este marco, ha agradecido al Gobierno central su postura y ha pedido a la Junta de Andalucía, que recuerda que es la competente en materia de empleo, que "reactive alguna medida con la que los ayuntamientos podamos sentirnos satisfecho".

En este sentido, hace referencia al Programa de Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), que considera que "no ha satisfecho a los ayuntamientos", advirtiendo de que, entre otras cosas, una parte relevante de los ayuntamientos de mayor tamaño "se han quedado fuera", ya que "no se está aplicando el convenio que se debería de aplicar en una inversión en este tipo". "Me consta que, en todas las provincias, una decena de los ayuntamientos más importantes desde el punto de vista demográfico van a quedarse fuera", avisa.