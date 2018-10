El Pompidou y el Museo Ruso tendrán garantizado en breve el millón de euros por patrocinios

Actualizado 26/01/2015 16:49:57 CET

El alcalde insiste en que "lo importante" es la apertura de ambos centros y no tanto cuándo se produce la inauguración

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que las negociaciones "van bien" y "en pocas fechas" estará garantizada la cifra de un millón de euros procedentes de patrocinios para el Centre Pompidou y el Centro Colecciones del Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo. No obstante, tal y como ha afirmado, "no descarto seguir creciendo" en esta materia.

No ha querido avanzar más al respecto, aunque ya el pasado mes de diciembre adelantó que entre cuatro y cinco empresas habían concretado su interés para participar en la convocatoria pública de patrocinio del Centre Pompidou Málaga y dos para el Museo Estatal de Arte Ruso.

"Hasta que no nos den el OK para contarlo conjuntamente, lo que tiene sus problemas de agenda, no voy a poder dar una respuesta concreta, pero las negociaciones van bien y podemos tener razonablemente asegurada en pocas fechas la cifra de en torno a un millón de euros para el conjunto de los dos museos", ha señalado.

Se trata, según ha precisado este lunes De la Torre, de "dos marcas buenas, dos proyectos de prestigio, que pueden interesar a las empresas que trabajen en el espacio francés o en el ruso o que quieran trabajar en ellos".

INAUGURACIÓN

De nuevo el regidor malagueño ha defendido que "lo importante es que cumplamos las previsiones de plazos y se abran" estos espacios y no tanto cuándo tiene lugar la inauguración, que dependerá de los plazos marcados por la ley electoral.

"¿Qué le importa a los touroperadores turísticos?, que estén abiertos y que desde abril Málaga tenga una oferta más potente desde el plano cultural; ¿qué le importa a los turistas quién inauguró?", ha aseverado.

Sin embargo, el alcalde malagueño ha reiterado que "en los 20 últimos días de marzo esperamos que se esté en condiciones de abrir" ambos espacios culturales.

ARRAIJANAL

Preguntado por la aprobación definitiva por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Plan Especial de Arraijanal, lo que permitirá, entre otros aspectos, la construcción de La Academia del Málaga CF, ha aplaudido que "felizmente el tema esté ya resuelto".

De la Torre, quien ha recordado que "hubo unos meses en los que la Junta tardó en creer en este proyecto, estaba distante", ha apuntado que lo que toca ahora es que club de Martiricos presente el documento que permita darle la correspondiente licencia.