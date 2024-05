Alfonso Miguel Márquez García recibe el X Premio Fundación Unicaja de Promoción Socioeconómica de Almería

ALMERÍA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El X Premio Fundación Unicaja de Promoción Socioeconómica de Almería se ha entregado este martes al docente Alfonso Miguel Márquez García por su trabajo ¡Estructura y evolución provincial, comarcal y municipal de las empresas de la provincia de Almería de 2020 a 2023'.

El galardón, dotado con 9.000 euros, reconoce aquellos trabajos de investigación teórica y aplicada en áreas de especial relevancia para el desarrollo económico y social almeriense, según ha recordado la Fundación Unicaja en una nota.

El jurado ha elegido el trabajo de Alfonso Miguel Márquez "por permitir que cualquier persona interesada conozca la situación real de la economía provincial de los diferentes municipios, así como sus sectores y áreas".

Este estudio pretende ser un instrumento para el análisis y la reflexión sobre la estructura empresarial y la evolución en los últimos años del número de empresas en la provincia de Almería, diferenciando entre los sectores agrario, industrial, construcción y servicios.

En esta edición, el jurado ha estado compuesto por Tomás Cano, Eva Carmona, Agustín Molina en calidad de presidente, y Esther Jerez como secretaria de actas.

Este premio responde al interés de la Fundación Unicaja por impulsar y fomentar actividades que redunden en el beneficio socioeconómico de la región y la mejora de las condiciones de la ciudadanía en el entorno de actuación de la institución. Asimismo, continúa con la labor realizada por la Fundación Promoción Económica de Almería (FUPEA) y su promotor, Francisco Puerta López.

Alfonso Miguel Márquez García es profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén desde 1996, especializado en materias relacionadas con la organización y gestión empresarial, emprendimiento, alianzas estratégicas, ética y desarrollo.

Durante su trayectoria profesional ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Oxford y el Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard, y ha dirigido proyectos de innovación docente relacionadas con el uso de las TICS.

Es fundador y secretario del Observatorio del Ecosistema Emprendedor de Andalucía, creado en octubre de 2023 y formado por investigadores relacionados con el emprendimiento de todas las universidades andaluzas, y miembro fundador de la European Academy of Management y de la First International Network on Trust.