El Espacio Fundación Unicaja en Málaga acoge el fin de semana cuentacuentos, teatro infantil y conciertos de jazz y funk

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Fundación Unicaja de la Plaza de la Marina celebra este fin de semana actividades para toda la familia con entrada gratuita como cuentacuentos y teatro infantil, conciertos de jazz y funk, torneo de baloncesto 3x3 y talleres medioambientales.

La jornada del sábado 26 de octubre arranca a las 12.00 horas con el cuentacuentos del clásico 'Los tres cerditos' y la obra de teatro 'Marvin, el mejor mago del mundo' a las 17.00 horas, han informado desde Fundación Unicaja.

El auditorio del espacio acogerá a partir de las 19.30 horas el concierto de The Farataos Jazz Band, que interpretarán un repertorio compuesto por temas del género dixieland de los años 20, 30 y 40, han precisado en un comunicado.

El domingo 27 de octubre se celebrará un torneo de baloncesto 3x3 de 10.00 a 19.00 horas. Las inscripciones por equipos son gratuitas previa inscripción y se realizarán el mismo día del evento de 10.00 a 10.30 horas en la ubicación del domo o a través del correo electrónico decimoaniversario@fundacionunicaja.com.

Para participar, los grupos deberán estar formado por un mínimo de cuatro jugadores de categorías desde benjamín a cadete (masculino, femenino y mixto).

Por otro lado, a las 12.00 horas, tendrá lugar el cuentacuentos 'Me lo contaron por Andalucía' y para finalizar la jornada del domingo, se celebrarán los conciertos de jazz 'Sin funk no hay paraíso', destinado a público infantil y familiar a las 17.00 horas, y 'Jazz for all' del proyecto ELCAMM a las 20.00 horas, que realizarán un recorrido por la música jazz y funk, desde sus orígenes hasta las propuestas más novedosas.

Tanto el sábado como el domingo se celebrarán los talleres medioambientales gratuitos de bomba de semillas y huerto urbano a las 12.00 y 17.00 horas. En el interior del domo, las nuevas tecnologías tienen un gran protagonismo en el Espacio Fundación Unicaja, que contará con proyecciones 360 en el interior del domo, maquetas accesibles inteligentes 3D, gafas de realidad virtual y una exposición inmersiva.

Según han explicado, uno de los principales atractivos del domo es la exposición inmersiva 'La ciudad de los cuentos', en la que los visitantes se adentrarán en mundos inspirados en célebres cuentos clásicos, convirtiéndose en protagonistas de una historia que invita a reflexionar sobre el poder de la fantasía y la imaginación.

Además, se podrá conocer en primicia cómo será el futuro museo virtual de la Colección de Arte Fundación Unicaja. Un espacio artístico y cultural, abierto a todos los públicos y edades, donde poder disfrutar y aprender con las principales obras y autores que configuran una de las colecciones artísticas privadas más importantes de Andalucía.

El espacio de la Plaza de la Marina también pone a disposición del público una maqueta accesible en 3D de la Sala Fundación Unicaja María Cristina, compuesta por múltiples terminales interactivos y una pantalla táctil integrada que, al tocarla, ofrece descripciones auditivas, texto e incluso vídeos con interpretación en cualquier idioma y lengua de signos democratizando el acceso a la cultura.

La programación del lunes 28 de octubre arrancará con una charla sobre innovación con Silvia Leal, experta en innovación digital, e Inés Huertas, experta en Big Data & Machine Learning a las 12.30 horas.

Más tarde, a las 19.30 horas, se celebrará un coloquio sobre el tercer sector protagonizado por el presidente de la Asociación Arrabal, Julio García; el coordinador provincial de Cruz Roja Málaga, Samuel Linares; la directora médica de Fundación Cudeca, Marisa Martín, y la directora de Proyecto Hombre Málaga, Belén Pardo.

En las pistas deportivas del exterior, a las 17.00 horas, tendrá lugar la visita de las jugadoras del Club Balonmano Costa del Sol y el taller medioambiental para la construcción de un herbolario. El Espacio Fundación Unicaja puede visitarse del 23 de octubre al 1 de noviembre en la Plaza de la Marina en horario de 10.00 a 20.00 horas. Toda la programación completa está disponible en la web www.fundacionunicaja.com/decimoaniversario.