Fundación Unicaja abre este viernes su programación de otoño en Almería con el espectáculo teatral 'Objetuario'

La creadora escénica y actriz Ana Ulloa durante una representación del espectáculo teatral 'Objetuario'. - UNIACAJA

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja inaugurará este viernes, 16 de octubre, su programación cultural de otoño en Almería con el espectáculo teatral 'Objetuario', de la creadora escénica, artista plástica y actriz Ana Ulloa, que ofrecerá tres pases a las 18,00, 19,00 y 20,00 horas.

La nueva oferta de actividades para los próximos meses incluirá exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, encuentros con artistas, pensadores y divulgadores, así como talleres creativos.

Según ha informado la fundación en una nota, 'Objetuario' es una experiencia que combina la instalación artística y las artes escénicas e invita al público a emprender "un viaje hacia su propia memoria a través de los objetos".

Entre las propuestas previstas destaca la llegada a Almería del 'Ciclo 360º', que reunirá a expertos en ciencia, humanidades y tecnología para abordar los principales desafíos del futuro.

Las sesiones abordarán la convivencia con la inteligencia artificial (IA), la cultura digital, la neurociencia aplicada y la sostenibilidad, entre otras cuestiones, mediante un formato "dinámico y participativo" que busca fomentar la reflexión colectiva sobre la construcción de un futuro "más consciente y equitativo".

El ciclo comenzará el jueves 29 de octubre con Makia Subversiva, dentro de 'La Música contada', bajo la dirección y moderación de Héctor Márquez. La guitarrista, cantante y compositora compartirá con el público las canciones que han marcado su trayectoria personal y profesional.

La artista almeriense fue la creadora de una banda de mujeres pioneras en la música "trallera y reivindicativa del rock-punk", caracterizada por sus letras feministas y su presencia en la escena alternativa de la época.

El jueves 26 de noviembre participará la escritora y crítica cultural Lucía Lijtmaer, quien ofrecerá la conferencia 'Apatía y oropel: la cultura en esta nueva era victoriana', centrada en cómo la hiperconectividad, la sobreinformación y la aceleración tecnológica configuran la forma de vivir y entender el mundo.

TALLERES CREATIVOS GRATUITOS

El Centro Fundación Unicaja Almería pondrá también en marcha el ciclo 'Aula Abierta', con talleres creativos gratuitos destinados a todos los públicos.

La primera actividad tendrá lugar el sábado 24 de octubre con el taller de Foley 'Efectos de sonido para cine con objetos cotidianos', impartido por Raúl Lloriz. El sábado 28 de noviembre se celebrará el bebecuentos 'Hola, frío', con Paula Mandarina.

La programación de este ciclo concluirá con los talleres 'Navidad Creativa', a cargo de Rosa Campos, previstos para los días 19 y 30 de diciembre. Las inscripciones serán gratuitas y requerirán reserva previa a través de la página web 'www.fundacionunicaja.com/reservas'.

CONCIERTOS Y REPRESENTACIONES TEATRALES

El centro recibirá el 6 de noviembre a la cantautora almeriense Lena Carrilero, quien ofrecerá un concierto acústico de estilo pop-folk totalmente accesible e inclusivo.

La actuación contará con interpretación en Lengua de Signos Española (LSE) y un Punto Music For All, que dispondrá de personal de apoyo y recursos como cascos de protección auditiva, entre otros.

El 20 de noviembre será el turno del guitarrista flamenco Lluis Castañ, que presentará el concierto 'Entre cuerdas y vías', una propuesta basada en composiciones propias que busca ofrecer al público una experiencia introspectiva y emocional.

El 29 de diciembre se ofrecerán dos pases del espectáculo de teatro familiar 'Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens)', a cargo de Société Mouffette y Coma14.