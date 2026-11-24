Las personas interesadas pueden depositar su juguete en el Centro Fundación Unicaja Granada (en la Placeta de los Peregrinos de la capital) en horario de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas. Domingos de 10 a 14 horas. - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja lanza una campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables en Granada a beneficio de Aldeas Infantiles SOS, Cruz Roja Juventud, Almanjáyar en Familia (ALFA), Cáritas Diocesana de Granada, Ciudad de los Niños y HOM Fundación.

La iniciativa se desarrollará hasta el 30 de diciembre en el Centro Fundación Unicaja Granada. Además, la propia institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. Cada niño y cada niña recibirá su regalo de Navidad y además cada asociación recibirá un lote de juegos de mesa y libros para su sede.

Esta campaña, que se desarrollará también en Almería, Cádiz, Sevilla, Málaga y Ronda, permitirá que más de 1.800 menores en riesgo de exclusión social atendidos por 29 asociaciones en Andalucía puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos.

Por cada juguete donado, las personas que colaboren con esta recogida solidaria recibirán un obsequio por parte de la Fundación Unicaja.

Las personas interesadas pueden depositar su juguete en el Centro Fundación Unicaja Granada (en la Placeta de los Peregrinos de la capital) en horario de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas. También se podrán llevar los domingos y festivos de 10 a 14 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género.

FUNDACIÓN UNICAJA RESPALDA INICIATIVAS CONTRA LA EXCLUSIÓN

La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

Esta recogida y donación solidaria de juguetes está destinada a familias vulnerables atendidas por Aldeas Infantiles SOS, Cruz Roja Juventud, Almanjáyar en Familia (ALFA), Cáritas Diocesana de Granada, Ciudad de los Niños y HOM Fundación.

Aldeas Infantiles SOS trabaja para proteger y apoyar a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que han perdido el cuidado parental o corren el riesgo de perderlo. Su labor se centra en el acogimiento, el fortalecimiento familiar, la educación y el acompañamiento para favorecer su desarrollo y bienestar.

Cruz Roja Juventud, la sección juvenil de la entidad, está formada por personas jóvenes y voluntarias que desarrollan proyectos dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud, especialmente con menores y familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo la inclusión social, la educación y la igualdad de oportunidades.

Almanjáyar en Familia (ALFA) ofrece atención a colectivos vulnerables, desarrollando un enfoque educativo transformador en dos áreas principales, infancia y juventud, y acción social, desde las cuales detecta las necesidades del barrio de Almanjáyar y las aborda de forma integral, mediante una filosofía de acogida, escucha, atención directa y acompañamiento.

Cáritas Diocesana de Granada trabaja para acompañar y apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión mediante programas de atención social, empleo, vivienda, acogida y cobertura de necesidades básicas.

Ciudad de los Niños se dedica a la protección, atención y desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a través de programas educativos, residenciales, de apoyo familiar e inclusión social.

HOM Fundación acoge a menores y jóvenes con distintas necesidades sociofamiliares, económicas, escolares y conductuales y les ofrece un centro educativo, un hogar y una formación que posibilite su futura integración laboral y social.