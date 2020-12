El Ayuntamiento de Granada ayudará a los establecimientos que se adhieran a la plataforma 'Ok Located'

GRANADA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada subvencionará la instalación y la cuota de los primeros seis meses a los establecimientos de la ciudad que decidan mostrar sus productos y servicios a través de la plataforma 'Ok Located'.

Se trata de una aplicación para móviles que funciona con tecnología bluetooth, orientada a ofrecer al visitante una completa información turística, cultural, hostelera, comercial y de ocio segura, en tiempo real, y en varios idiomas.

"Esta herramienta nos va a permitir que cualquier persona que vaya caminando o en un vehículo y pase por uno de los establecimientos adheridos, en un radio de cincuenta metros, pueda recibir en su teléfono móvil la oferta comercial o de hostelería que la empresa ha colocado en ese mismo instante", ha explicado el concejal de Turismo y Comercio de Granada, Manuel Olivares.

La iniciativa del Ayuntamiento, que beneficia a más de cien establecimientos comerciales y hosteleros, ha sido presentada también por el secretario general de la Federación Provincial de Comercio de Granada, Miguel Moreno, y el presidente de 'OK Located', Enrique Lara. Todos ellos han coincidido en la utilidad de esta herramienta tecnológica "para ayudar a nuevos clientes y afianzar a aquellos con los que ya contamos".

Tras recordar que Granada se integró en la plataforma el pasado mes de septiembre, Olivares ha agradecido la colaboración de las federaciones de Comercio y Hostelería y ha explicado que el proyecto se ha iniciado en la capital con 126 puntos de información y otros 15 puntos sobre eventos.

Se trata, según el responsable de Turismo y Comercio, de dotar al visitante de una nueva herramientas para conocer de un modo completo, virtual y seguro la oferta integral de la ciudad y, al mismo tiempo, de dar mayor visibilidad a los distintos negocios de la capital mediante una tecnología que les facilite la difusión de sus productos y servicios.

En el mismo sentido se ha manifestado el el secretario general de la Federación Provincial de Comercio de Granada, Miguel Moreno, quien ha destacado la posibilidad que brinda esta herramienta "de ampliar nuestros clientes potenciales y de lanzar ofertas más personalizadas, más allá de nuestros escaparates".

"Todo lo que sea hacer más visible el comercio de proximidad y adaptarlo a las nuevas tecnologías, será en beneficio de las zonas comerciales que tiene esta ciudad, no sólo en el centro sino también en los barrios", ha añadido. "Estamos ofreciendo lo mejor que tiene la compra on line, con lo mejor del comercio tradicional. Estamos unificando ambas tendencias y creo que por ahí debe ir el camino del comercio de ciudad".

Por último el presidente de OK Located, Enrique Lara, ha incidido en el carácter "no invasivo" de la información que ofrece que la plataforma 'Ok Located', una tecnología preparada para que el usuario sea el que seleccione si quiere o no recibir ofertas", ha concluido.