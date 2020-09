El club de esgrima Sala de Armas de Granada es el más laureado de Andalucía

GRANADA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El club de esgrima Sala de Armas de Granada, el más grande de Andalucía, se ha convertido en el más laureado de la comunidad autónoma en el último año con un total de 119 medallas logradas en competiciones internacionales, nacionales y regionales.

Así lo ha indicado en una nota el Ayuntamiento de Granada, que este martes ha recibido al club en un acto institucional con el concejal de Deportes, José Antonio Huertas, quien ha resaltado este logro "en un deporte minoritario, pero no por ello menos importante".

El máximo responsable del deporte municipal ha anunciado que "los días 24 y 25 de octubre se celebrará en Granada el Campeonato de Andalucía de esgrima que contará con la colaboración del Ayuntamiento de Granada a través de la Concejalía de Deportes. Ya estamos estudiando el escenario en el que se podría disputar esta importante competición de la esgrima andaluza".

A la recepción asistieron, junto a Manuel Cañadillas, maestro de armas del club, los actuales campeones de España por equipos sub 15, Rafael Sola, David Pérez y Saúl Robles. Además, Sola fue plata en individual, pero también quedó tercero en los Juegos del Mediterráneo celebrados en Túnez, mientras que Robles obtuvo el bronce en la competición individual sub 15. Junto a ellos, estuvieron en el Ayuntamiento de Granada Isabel Vázquez, subcampeona de España de veteranas y campeona de Andalucía por equipos en categoría absoluta. Además, es la única andaluza cuatro veces mundialista representando a España. Carmen Ortega Morillas, campeona de Andalucía individual sub 17.

Ortega es la única andaluza seleccionada para el equipo del plan de tecnificación nacional de espada de la Federación Española de Esgrima. Los galardonados más jóvenes fueron Eva Álvarez Aparicio, campeona de España y Andalucía de menores de 11, y Gonzalo Sánchez Salas, campeón de España y Andalucía de menores de 13.

Manuel Cañadillas, maestro de armas del club, ha agradecido "la recepción del Ayuntamiento de Granada que nos da la oportunidad de que todos los granadinos puedan visualizar a través de los medios de comunicación los éxitos que estos jóvenes tiradores están teniendo como fruto del trabajo que realizan desde hace cinco o seis años. Siempre hemos contado con la colaboración del municipio para organizar actividades en la calle y para el uso de instalaciones para la disputa de distintas competiciones".

Cañadillas ha añadido que "el Campeonato de Andalucía que se va a celebrar en Granada a finales de octubre va a contar con competiciones en espada, florete y sable".