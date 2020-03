Abierta al tráfico la A-49 en Huelva tras la tractorada del sector que finaliza sin incidentes

HUELVA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La A-49 ya se encuentra abierta al tráfico tras la tractorada convocada por Asaja-Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía en Huelva y COAG-Huelva para "llamar la atención" sobre "la insufrible situación límite que atraviesa" el sector. Así, desde la Guardia Civil han indicado que el tráfico aún no está totalmente normalizado debido a la circulación lenta desde el kilómetro 77 al 83, pero en poco tiempo se verá restablecida la circulación.

Asimismo, según han informado desde Asaja a Europa Press, la protesta, que ha comenzado sobre las 11,00 horas, ha cortado unos ocho kilómetros de la A-49, y ha culminado bien pasadas las 14,00 horas debido a la alta presencia de vehículos participantes.

La marcha ha tenido lugar sin que se hayan producido incidentes de relevancia, a excepción de un momento puntual durante la lectura del manifiesto en el que un grupo ha ocupado el sentido a Sevilla, algo que no estaba contemplado y que ha realizado de manera independiente dicho grupo, el cual no pertenecía a ninguna de las tres organizaciones convocantes.

Más de 500 tractores y más de 3.000 personas, según los organizadores, han participado en esta manifestación que han calificado de "histórica" y se han felicitado por "el éxito" de la misma.

La movilización ha salido desde la rotonda de San Juan-Trigueros (Huelva) en el polígono 'El Buitrón' --kilómetro 75 de la autovía-- y ha llegado hasta La Ribera, en el termino municipal de la capital. Posteriormente, una vez en la salida de la A-49 a San Juan del Puerto, se ha procedido sobre las 12,30 horas por parte de Cristóbal Picón, en representación de las tres organizaciones, a la lectura del manifiesto y la tabla reivindicativa del sector.



MANIFIESTO

En el manifiesto, los convocantes piden "soluciones" a los problemas del sector, recordando que sus empresas "están al borde del cierre y nuestros pueblos de la despoblación". "Llevamos años soportando que nos ignoren, que nos ninguneen, llamando la atención sobre una situación que cada vez se volvía más insostenible sin que nadie hiciera nada", han dicho.

"Ahora estamos al límite, y necesitamos que nuestra voz se oiga alta y clara. No podemos consentir que se nos siga ignorando, que se nos siga usando como moneda de cambio, que se nos sigan haciendo promesas vanas. Hemos decidido que ya basta, que hasta aquí hemos llegado, que no nos conformaremos con soluciones a medias para problemas tan graves como los que pesan sobre nosotros y nos asfixian", han indicado en el manifiesto.

De este modo, han enumerado los distintos problemas a los que se enfrentan como "los precios ridículos" que perciben por sus "magníficos productos, creados a base de inversión y de sudor, de sacrificio y de riesgo".

Además, han lamentado "los altísimos e injustos costes, los impuestos con los que se les exprimen a diario y que no paran de crecer, la falta de infraestructuras, de agua, de recursos que nos permitan producir dignamente; los aranceles, los acuerdos comerciales con los que nos compran y nos venden como si fuéramos una mercancía más; la competencia desleal, la burocracia con la que nos enredan, el recorte que amenaza la PAC, la política que ha aportado cohesión y competitividad a la agricultura europea".

Igualmente, han hecho alusión a "los ataques" que reciben desde sectores "absolutamente interesados que pretenden presentarnos ante la sociedad como explotadores, como tacaños, como insolidarios, como todo lo contrario a lo que somos, ataques que no podemos ni debemos consentir como tampoco podemos ni debemos consentir el maltrato de un Gobierno que nos menosprecia", que aprueba "medidas para el campo sin contar con el campo".

"Me estoy refiriendo al Salario Mínimo Interprofesional, el cual somos los primeros en querer pagarlo, pero con compensaciones", ha proseguido el manifiesto leído por Picón, que ha indicado que en el decreto ley del Gobierno "no se aprueba ni una sola medida que aporte liquidez al sector; así como a una reforma de la Cadena Alimentaria improvisada que, a día de hoy, no sabemos cómo aplicar estando ya vigente".

Por ello, han reclamado que se les escuche y se hable con ellos de cara a buscar soluciones satisfactorias. "Llegaremos a Madrid, llegaremos a Bruselas, y ese no será el final. Será el principio. Porque esto no ha hecho más que empezar", han enfatizado, antes de dar a conocer la tabla reivindicativa donde recogen las exigencias del sector orientadas a obtener la rentabilidad necesaria para garantizar su futuro.