Un acertante del Mercado de Huelva se lleva medio millón de euros con el cupón de la ONCE

El vendedor de la ONCE Juan Reyes Rachón.

El vendedor de la ONCE Juan Reyes Rachón. - ONCE

HUELVA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha dejado su mayor premio, medio millón de euros, en pleno corazón de Huelva, en la plaza del Mercado del Carmen, donde Juan Reyes Rachón vendió la serie agraciada con este premio. Se trata del único cupón premiado que vendió Rachón y lo hizo a través del TPV por el que el cliente elige el número que juega.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, vendedor desde hace ocho años, ayer se encontraba haciendo una sustitución a un compañero en su punto de venta, aunque igualmente suele vender en la misma plaza, a las puertas de una tienda de perfumería. Todos los días suele comprobar los números que lleva por si ha dado el premio y en la noche de este miércoles sabía que había dado "los finales" pero no supo que había dado la serie agraciada con 500.000 euros hasta que no le llamaron de la ONCE para confirmárselo y felicitarle.

"Todos los días pienso que voy a dar el premio, es mi ilusión, tengo un buen trabajo, y lo que quiero es dar el premio, es lo normal", aunque reconoce que precisamente ayer no se lo esperaba. Yo me esmero por vender, creo que soy un buen vendedor", ha comentado el vendedor.

Las claves, a su juicio, para conseguirlo es "ser una buena persona con los clientes y ofrecerles los productos de juego social de la ONCE", además de "escuchar a la gente", ya que "muchas veces hay que hacer como de psicólogo y a cada persona hay que hablarle de una manera, tener empatía con todo el mundo, porque unos vienen de una manera y otros de otra, y ahí estás tú para recibirles".

El sorteo de este miércoles ha dejado otros diez cupones premiados con 35.000 euros en la localidad gaditana de Chipiona, repartiendo así 350.000 euros, por lo que en total ha dejado 850.000 euros entre las dos provincias andaluzas. También la ONCE repartió este miércoles otro premio de 50.000 euros en Torremolinos (Málaga) con un premio de primera categoría del SuperOnce que vendió María Luisa Belmonte.

El cupón del 7 de agosto estaba dedicado a la campaña de verano de seguridad en la náutica que la ONCE realiza esta semana en sus sorteos de diario en colaboración con Salvamento Marítimo y la Dirección General de la Marina Mercante bajo el lema 'Una alerta a tiempo es tu mejor salvavidas' y ha llevado el resto de los premios a Baleares y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por otro lado, para este viernes, 9 de agosto, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 31 millones de euros. Y el Extra de Verano de la ONCE sortea para el próximo 15 de agosto un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.