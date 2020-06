Adelante pide "extremar precauciones" ante el rebrote de covid-19 en Lepe (Huelva)

HUELVA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha reclamado este viernes a la Junta de Andalucía, tras el rebrote detectado en Lepe (Huelva), que se extremen las precauciones y "exija test PCR negativos para covid-19 a los turistas que lleguen a Huelva y a toda la región". Además, ha pedido "aumentar la seguridad en el trabajo y en las fronteras y un mayor control a las empresas, para que sus trabajadores cumplan con las normas de distanciamiento si han estado en riesgo".

Todo ello, después de que en Lepe se haya registrado un rebrote de coronavirus, importado por un marinero local, con diez casos confirmados y varias decenas de personas en cuarentena por el momento.

De esta forma, en una nota de prensa González ha remarcado que "Huelva ha sido la provincia española con menor incidencia de covid-19", y "esos buenos datos pueden convertirse en todo lo contrario, ya que Huelva está receptiva a un turismo que necesita pero que, por la actitud negligente de la Junta puede volverse en contra de toda la provincia".

Por ello, ha subrayado que "las cifras pueden convertirse en datos negativos con la entrada masiva de turistas sin ningún control y través de trabajadores como, en el caso de Lepe".

"Entendemos que el riesgo cero no existe, pero sí que se puede minimizar", ha incidido, por eso su formación lleva pidiendo al Gobierno de Moreno Bonilla "un mayor control" en la entrada de turistas y en las fronteras porque "el virus sigue ahí fuera y es imprescindible extremar las precauciones en estos momentos".

Así, a su juicio, "es necesario" que los turistas que lleguen a Huelva, a Andalucía y también al resto de España, "traigan una PCR negativa con dos días de antelación como mucho" para poder entrar en la comunidad autónoma.

La diputada anticapitalista ha remarcado que van a "seguir insistiendo las veces que haga falta", porque se trataría de "tirar todo el trabajo de las sanitarias andaluzas por la borda", y de "poner en riesgo sin necesidad a nuestra gente y a nuestra tierra".

"Ahora el SAS ha realizado un rastreo en Lepe y sigue trabajando para controlar y acotar el virus, al igual que su Ayuntamiento", señala, "un trabajo de envergadura y con consecuencias para toda la población que no sería tan necesario con la prevención adecuada".

Por eso "no entendemos que ni el Gobierno andaluz ni el Gobierno español estén poniendo medidas de control encima de la mesa", ha dicho. En este sentido, la diputada onubense ha recordado que "ayer se alertaban de 83 casos solamente en Málaga, doce casos en Granada y los diez casos en Lepe, que ya hoy son diez". Además, "en Portugal han decretado el confinamiento de 19 de los 24 distritos del área metropolitana de Lisboa".

En el caso de Lepe, el centro de salud "se encontraba desbordado en el día de ayer, con el riesgo para personal sanitario y otros enfermos que tengan que acudir al centro de salud", ya que acudieron decenas de personas que podían haberse puesto en riesgo. "Se trata de una cadena de consecuencias que se puede minimizar y que no se ha estado haciendo, por lo que vuelvo a reclamar prevención ante esta situación".

Por todo ello, González ha afirmado que "es imprescindible que tengamos mucho cuidado si no queremos dar marcha atrás y no queremos volver al encierro, después de todo el esfuerzo que hemos hecho", ya que Huelva, Andalucía y el resto de España "no están preparadas para soportar otro confinamiento, ni a nivel sanitario y psicológico ni, desde luego, a nivel económico". Por eso, "para evitar una desgracia así hay que extremar las precauciones a nivel individual, pero también a nivel administrativo", ha concluido.