Adelante pide "mejores conexiones" de tren con Sevilla y una red de cercanías que "vertebre la provincia" de Huelva

HUELVA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha pedido "más y mejores conexiones entre Huelva y Sevilla" y una red de cercanías que "vertebre" a la provincia. Además ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "confundir confrontar con el PP con confrontar con los andaluces y andaluzas menospreciando a Andalucía sistemáticamente en sus inversiones".

Así lo ha manifestado García este martes en Huelva durante una visita para abordar los problemas relacionados con la conexión ferroviaria y para reunirse con la Plataforma 'Huelva en tren', donde ha señalado que la provincia onubense es "la punta de lanza" de los "puntos negros ferroviarios de Andalucía", ya que "estamos hablando de una provincia con más de medio millón de habitantes que está totalmente desconectada del resto de provincias de Andalucía", algo que "no se puede soportar más". "Estamos hablando de la provincia con menor inversión ferroviaria de todo el estado español".

"Yo creo que hay que poner en valor esta situación y acabar con este agravio. Huelva necesita un cambio de modelo ferroviario. No entendemos la actitud del ministro de transporte, que aparte de ser bastante maleducado y faltón, cosa que no entendemos, está confundiendo confrontar con el Partido Popular con confrontar con los andaluces y aquí hay muchos andaluces que no tenemos nada que ver con el gobierno de Andalucía, sea del color que sea. No se puede. Para confrontar con el PP está directamente todos los días menospreciando a los andaluces", ha lamentado.

En este punto, ha García ha dicho a Óscar Puente que "no puede ser que sistemáticamente Andalucía salga perdiendo en las inversiones en infraestructuras ferroviarias que está haciendo el Gobierno del Estado", por lo que ha subrayado que "esto tiene que cambiar" y que, "para eso, hace falta escuchar a la ciudadanía de Huelva" porque "hay cuestiones que son fundamentales".

"Hace falta articular la provincia de Huelva en tren. Hace falta un sistema de cercanía, un sistema que conecte toda el área metropolitana, que conecte con la costa, que conecte con la comarca del Condado, con la Sierra, que permita que la ciudadanía de la provincia pueda moverse hacia Huelva capital de una manera accesible, barata y sostenible medioambientalmente", ha remarcado.

En este punto, García ha retado al ministro a que "venga a explicar por qué Huelva no tiene y no se merece un sistema de cercanía que pueda mover a la ciudadanía que se levanta todos los días para trabajar, para estudiar, para sacar la provincia adelante"

Asimismo, ha subrayado que "hace falta que Huelva esté conectado con Sevilla para que se conecte con el resto de provincias de Andalucía" y ha lamentado que es "una vergüenza que una provincia con más de medio millón de habitantes tenga tres trenes diarios a Sevilla, que además los trenes se estropeen día sí y día no, y que no funcionen".

"Esto es una auténtica barbaridad. Exigimos una lanzadera que conecte Huelva con Sevilla y con el resto de provincias de una manera accesible a toda la ciudadanía, que sea económicamente accesible para la gente, que lo podamos pagar. No queremos trenes de lujo, queremos trenes para los trabajadores, para los estudiantes y para que la gente que lo necesita pueda moverse de una manera sostenible medioambientalmente y accesible económicamente. Por tanto, hace falta aumentar el número de trenes y hace falta una lanzadera directa", ha argumentado.

Finalmente, ha remarcado que "esa es la propuesta" de su formación, "conectar Huelva con el resto de Andalucía de manera urgente y que además Huelva esté articulada dentro de la propia provincia con un tren metropolitano, con el resto de municipios de la provincia", ha dicho antes de añadir que "de esto es de lo que se debería estar hablando" y no "tener un ministro que se dedica a través de redes sociales a estar faltándole respeto a los onubenses y a los andaluces".

APORTACIONES DE 'HUELVA EN TREN'

Por su parte, el representante de 'Huelva en tren' Diego Rodríguez, ha explicado que su plataforma se han hecho aportaciones para la mejora de las conexiones ferroviarias para la provincia, "algunas sin coste prácticamente y otras que llevarían un coste" y que "serían de asunción rápida y que no deberían de tener ningún tipo de problema" como "poner un vehículo ferroviario al trayecto Huelva a Sevilla para permitir que haya un mayor número de circulaciones y "permitiendo, además, conectar con otros trenes a través de enlaces para que dieran servicio para acudir a cualquier lugar de España".

De otro lado, piden "un cambio en el trazado para permitir que desde Huelva a Sevilla no tengamos que tardar una hora y pico". "Y eso es factible, pero incluso sin hacer esa obra", ha explicado Rodríguez, que ha añadido que, además, "si mejoramos esa línea, que hoy en día en gran parte no tendría coste, permitiría tener mucho mayor flujo de circulaciones a nivel de mercancías, algo que entendemos que es necesario en una provincia como Huelva, que quiere desarrollarse industrialmente y en la parte agroalimentaria".

De otro lado, solicita que se dé "servicio a los pueblos" a través de cercanías. "Hablamos de otra cosa, no invertir tantísimo dinero a lo mejor como los 1.500 millones a los que se ha hecho referencia, pero invertirlo bien, invertir en cercanías como podrían ser a todas las poblaciones cercanas", ha dicho antes de subrayar que "si aspiramos a una Huelva-Faro, porque nos aspiramos a una Huelva Punta Umbría, que conecte con el resto de poblaciones de la costa".