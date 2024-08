El alcalde de Bonares (Huelva) pide a Catalina García que ponga en marcha "cuanto antes" el comisionado para Doñana

HUELVA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bonares (Huelva), Juan Antonio García (PSOE), ha indicado que el nombramiento de Catalina García como consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente no le da "garantías", pero le ha pedido que ponga en marcha "cuanto antes" el comisionado para Doñana, así como que informe sobre la aportación de la Junta en el acuerdo firmado con el Gobierno central, "cosa que el anterior consejero no ha hecho".

En declaraciones a Europa Press, el alcalde se ha mostrado "sorprendido" ante la reorganización del Gobierno andaluz y en la que, en su opinión "se reconoce, de alguna manera, que hay dos consejerías que están bastante mal, como son Salud y Educación", pero ha asegurado que le ha sorprendido "mucho" que, "en lugar de sustituir a la persona que estaba llevando la cartera, que la cambie hacia otra consejería, que es muy importante y que tiene tanto peso tras el pacto de Doñana".

No obstante, ha sido crítico con este nombramiento, ya que ha esgrimido que "si te cambian de cartera es porque no ha ido bien", por lo que esta decisión "no me da garantía, sinceramente". "Es verdad que tampoco se puede opinar porque acaba de aterrizar, pero ya de entrada eso no me da muy buena impresión", ha subrayado.

No obstante, ha señalado que espera que la nueva consejera "se lo tome con bastante seriedad y compromiso, como se lo está tomando el Gobierno de España", y que "se siga trabajando en este acuerdo desde el consenso", toda vez que ha pedido que se ponga en marcha "lo antes posible" el comisionado para Doñana, además de lamentar que "seguimos sin saber cuál es la aportación de la Junta de Andalucía, en qué convocatorias, en qué líneas o para qué actores, cosa que sí ha hecho el Ministerio".

"El anterior consejero tuvo la oportunidad de hacerlo, pero se ha ido y no lo hizo, más allá de mucha buena voluntad y buenas intenciones, pero de momento no se ha visto absolutamente nada, nada más que la retórica de la constitución de un comisionado. Por ello, a la nueva consejera lo que le pedimos que tome nota y que lo ponga en funcionamiento lo antes posible, porque los sectores productivos, sobre todo el agrícola, es lo que está esperando", ha abundado.

Además, el alcalde le ha pedido que "siga trabajando en la línea de que estemos todos amparados en la protección del medioambiente, en la prevención de los incendios o en el cumplimiento de todos los convenios que tenemos de mantenimiento de los montes propios". "Hay muchísimo trabajo en esta Consejería, que es muy importante, y espero que la señora García dé la talla", ha señalado.

REUNIÓN CON AGRICULTORES

Por otro lado, García ha señalado que este viernes los alcaldes de la área de influencia de Doñana tienen prevista una reunión en Lucena del Puerto con el sector agrícola del Condado de Huelva para analizar el Pacto de Doñana, ya que, como ha expresado García, "critican que quizás vaya demasiado lento y tenía que haber sido antes la convocatoria para la ayudas para los regadíos" que se incluye en el acuerdo.

En este sentido, García ha destacado que "aunque parezca lento, el proceso del acuerdo continúa y esas ayudas son una realidad", ya que este mismo jueves finaliza el periodo de información pública de las ayudas de las líneas 1,2 y 3 en las que "se ha incrementado la cuantía para la renaturalización, que era una de las demandas importantes, y que en esta primera convocatoria 2024 podrían caber ciertas hectáreas y que después seguirán en los demás años" y, de este modo, "se ha tenido en consideración lo que pedía el sector".

"De todos modos, como siempre, nos ponemos en el lado de los sectores productivos, más en concreto con el sector agrícola, y dentro de las competencias y lo que podamos hacer, por lo menos yo, vamos a seguir haciendo lo que hasta ahora, buscar diálogo para que las soluciones sean consensuadas a través de comisiones bilaterales entre el Gobierno y Junta", ha finalizado.