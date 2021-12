El alcalde de Huelva lamenta que Carolina Marín no compita en el Mundial de Bádminton y agradece "su esfuerzo"

HUELVA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha lamentado este viernes que la volantista Carolina Marín no pueda finalmente competir en el Mundial de Bádminton Absoluto que comienza este domingo en la capital, al no estar recuperara de su lesión, y ha destacado y agradecido el "esfuerzo" que ha realizado al intentar participar en el mismo, así como que, a pesar de que no vaya a competir finalmente sí esté presente.

En declaraciones a los medios, el regidor ha subrayado que el mundial es "el mayor evento deportivo que se ha organizado nunca en Huelva", así como que es "de primerísimo nivel", al ser "uno de los cinco más vistos del mundo en la televisión, junto con los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, la Super Bowl y la Fórmula 1".

"Estamos hablando de más de 600 millones de familias que van a estar pendientes del mundial y de Huelva", ha apuntado, toda vez que ha destacado que en él estarán "las mejores raquetas", por lo que Huelva será "la capital de deporte con mayúsculas".

Por ello, considera que "la ciudad estará a la altura y sobrepasando todas las expectativas, al igual que durante el Mundial Senior", porque "no solamente somos capaces de acoger eventos de esta categoría, sino que la ciudad reúne todas las condiciones para que los deportistas vengan a competir porque sienten el calor del público y eso se agradece".

Con respecto a la comunicación que ha realizado este viernes Carolina Marín indicando que finalmente no podrá competir, Cruz ha dicho que "ha hecho todo lo que ha podido y se ha esforzado muchísimo en su recuperación", toda vez que ha señalado que "se sabía que era una empresas muy difícil" por el tipo de lesión que tenía.

"Carolina no iba a venir a Huelva a cubrir el expediente y le deseamos que continúe con su proceso de recuperación y podamos disfrutar de ella cuanto antes y que pueda seguir paseando el nombre de Huelva", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "sí podremos disfrutar de ella en el palacio de deportes que lleva su nombre y en los actos, porque es la embajadora del Mundial de Bádminton".

En este sentido, ha mandado a Marín "todo el apoyo, el calor y el cariño" del Ayuntamiento y de la ciudadanía de Huelva, porque "es lo que ella necesita ahora, ya que le hacía mucha ilusión proclamarse campeona del mundo en su ciudad".