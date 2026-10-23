Almonte 100x100 (Huelva) exige el expediente del paseo marítimo que el Ayuntamiento le niega y que "reclama el juzgado"

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ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Almonte 100x100 y concejal no adscrito, Miguel Ángel Jiménez, ha exigido este viernes al Gobierno municipal la entrega inmediata del expediente de las obras de reconstrucción del paseo marítimo de Matalascañas, después de que el Tribunal de Instancia de La Palma del Condado "lo haya incorporado a la macrocausa que investiga la contratación municipal",

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el grupo solicitó por registro el acceso a esa documentación el 23 de enero y nueve meses después "no ha obtenido respuesta", pero ahora lo reclama el juzgado, según ha adelantado el diario ABC.

"Va a disponer del expediente antes un juzgado que los concejales de este Ayuntamiento. Llevamos nueve meses pidiendo una documentación que la ley nos reconoce, y la única manera de que salga del despacho del alcalde es que la pida una jueza. Esto dice mucho de la transparencia de este equipo de Gobierno. Un gobierno bajo sospecha", ha declarado Jiménez.

De este modo, Jiménez ha explicado que con la incorporación del paseo marítimo, son ya "más de una decena los expedientes municipales que forman parte de la macrocausa".

La investigación arrancó el 1 de julio, cuando la Guardia Civil retiró del Ayuntamiento los expedientes de la zona azul de Matalascañas y de la licitación de los aparcamientos de El Rocío, y desde entonces la magistrada "la ha ido ampliando en sucesivas ocasiones".

El Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil analiza contratos por un importe cercano a los 250 millones de euros. "Hemos perdido la cuenta. Cada mes aparece un expediente nuevo en el juzgado", ha apuntado el portavoz.

Según la información publicada, la obra del paseo "no está supervisada por un funcionario municipal, sino por personal contratado por la propia constructora". Además, "una empresa que ejecutó además el asfaltado de las 6.600 plazas de la zona azul de Matalascañas, fue el primer contrato que entró en el juzgado".

Jiménez ha vinculado la noticia con el Pleno de este viernes, en el que el equipo de Gobierno somete a votación el presupuesto de 2026 cuando quedan poco más de dos meses para cerrar el ejercicio. "El debate del presupuesto no es más que una estrategia de distracción para desviar la atención de lo verdaderamente importante, que todos los megacontratos de esta legislatura están bajo la lupa de la justicia*, ha afirmado.

ALMONTE 100X100 VOTARÁ EN CONTRA DE LAS CUENTAS

El portavoz ha recordado que el Ayuntamiento "mantiene sin cumplir" ocho resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que le obligan a entregar documentación a la oposición, y que el equipo de Gobierno "no convocó los plenos ordinarios de febrero y abril tras perder la mayoría absoluta en enero, tampoco se ha celebrado el pleno ordinario del mes de octubre".

"Un Ayuntamiento tiene sus mecanismos para que nadie haga lo que quiera con el dinero público: el Pleno, la oposición, el Consejo de Transparencia. Este Gobierno los ha ido anulando uno a uno. Cuando todos fallan, solo queda el juzgado, y a eso hemos llegado. A que la fiscalización del Ayuntamiento de Almonte la tenga que hacer la Guardia Civil", ha afirmado Jiménez.