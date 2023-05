Almonte (Huelva) emite el Bando de la romería del Rocío para "garantizar" la seguridad y la convivencia

ALMONTE (HUELVA), 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha emitido este lunes el Bando Municipal de la romería del Rocío 2023 para "preservar la esencia de los actos, velar por la conservación de sus tradiciones y promover el respeto hacia las formas de expresión que le son propias", según recoge el mismo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento y consultado por Europa Press.

Asimismo, la concejal de El Rocío, Macarena Robles, ha señalado que el objetivo también es que la romería "discurra con toda la seguridad posible, que todos aquellos romeros que acuden a la aldea puedan disfrutar de la romería del Rocío" y "hacerlo de la mejor forma posible en una bonita convivencia, disfrutando de los actos oficiales que organiza la Hermandad Matriz", según ha indicado en un audio remitido a los medios.

Este año, el bando contempla como novedad el corte al tráfico de la carretera de Villamanrique los días jueves y viernes (25 y 26 de mayo), en horario de 07,00 a 17,00 horas, por el paso de la tracción mecánica de las hermandades, por lo que no se podrá circular por tramos concretos.

Las medidas que expone el Bando se encuentran divididas en tres bloques, uno relativo a aspectos culturales y medio ambiente; otro sobre restricciones de tráfico y seguridad vial; y el último sobre asistencia sanitaria.

De este modo, en cuanto al primer bloque relacionado con la preservación de la cultura, la tradición y el medioambiente, el bando indica que "no están permitidos los bailes y cantes que no sean tradicionales", así como que está prohibida la instalación de puestos ambulantes sin autorización o fuera de la zona habilitada para ello. Además, no podrán vender artículos propios de la romería y no podrán emitir música durante los actos oficiales y solo podrán usar música de carácter tradicional.

Por su parte, en cuanto a la recogida del estiércol, "este no podrá mezclarse con los residuos orgánicos y tendrá que depositarse en unas sacas que la concejalía de El Rocío pone a disposición de todas las personas en la calle Muñoz y Pavón" y queda prohibido el uso de equinos o vehículos de tracción animal por el itinerario de actos oficiales. En este sentido, tampoco se permite dar picadero a los animales fuera de los picaderos señalizados de la aldea.

El segundo bloque versa sobre las restricciones al tránsito y las normas de seguridad vial. Aquí destaca la prohibición de la circulación y el estacionamiento en toda la aldea desde las 15,00 horas del jueves 25 de mayo hasta las 15,00 horas del lunes 29 de mayo.

Asimismo, no se permite el estacionamiento o circulación de vehículos a motor alrededor del Santuario o en los callejones de servicio desde las 15,00 y hasta las 22,00 horas del lunes 29 de mayo. Tampoco se podrán colocar obstáculos en la vía pública o callejones de servicio "que impida el tránsito normal de los peregrinos, servicios de emergencia y seguridad y de la recogida de residuos.

Por su parte, el estacionamiento estará permitido en los aparcamientos habilitados alrededor de la aldea. Por otro lado, este año tampoco se expedirán pases de suministro o servicio para la venta ambulante de pan, hielos o derivados.

En cuanto al nuevo acceso sur de la A-483 que va de Matalascañas a El Rocío, este permanecerá cortado al tráfico para todo tipo de vehículos desde el jueves 25 de mayo a las 16,00 horas hasta el martes 30 a las 14,00 horas y solo se permitirá el paso a vehículos de emergencia y transporte público de pasajeros autorizados por el Consorcio de Transportes de la Junta.

De otro lado, el bando recoge que la Dirección General de Tráfico establece que en la vía A-483, en el tramo comprendido entre los kilómetros 14 y 27 está prohibida la circulación del conjunto de vehículos de más de 7.500 kilos de masa máxima en el periodo comprendido entre el miércoles 24 de mayo y el martes 30 en horario de 09,00 a 22,00 horas.

Por último, el tercer bloque hace referencia a la asistencia sanitaria. En este sentido, el hospital del 112 está ya montado la R-30, en el recinto de la Aicab y ofrecerá sus servicios desde el miércoles 24 de mayo a las 9,00 horas hasta el miércoles 30 a las 16,00 horas.

Asimismo, durante el fin de semana se atenderá también en el Centro de Salud, situado en la calle Bellavista. Por otra parte, para facilitar que las personas puedan acceder al hospital y otros puntos, se ha habilitado un servicio de lanzadera.

En lo relativo a las guías de transporte de animales vivos, estas se van a poder expedir desde el sábado, 27, hasta el lunes, 29, en la oficina de la Concejalía de El Rocío, sita en la calle Muñoz y Pavón.

La concejal de El Rocío ha pedido la colaboración ciudadana para que todas las medidas que se establecen en el bando "sean cumplidas y llevadas a cabo de la mejor forma posible, sin necesidad de tener que lamentar ningún tipo de incidencia grave y que todo discurra de la mejor de la forma y que podamos disfrutar de la mayor romería de Andalucía y España".

"El bando complementa a todo el dispositivo del Plan Romero que se implementa en la aldea del Rocío con el plan Aldea para garantizar la mayor seguridad de todos los visitantes que acuden durante estos días a la aldea", ha concluido Robles.