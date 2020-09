AMPA del IES Saltés de Punta Umbría (Huelva) solicita "una respuesta" de Educación para una vuelta "segura" a las aulas

HUELVA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miembros del AMPA 'Mar de Leva' del IES Saltés de Punta Umbría (Huelva) han trasladado este martes su protestas a la capital y han llevado a cabo una cacerolada frente a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para solicitar "una respuesta" porque "los niños tienen que ir a clase" y han apuntado que desde la Delegación "tienen que proporcionar medios para garantizar su seguridad" porque "es su responsabilidad".

Así lo ha indicado a Europa Press la portavoz del AMPA, Mariló Duque, que ha señalado que este lunes les trasladaron que les iban a dar una cita para una reunión con la delegada, Estela Villalba, pero que aún no han recibido "ninguna llamada".

De este modo, Duque ha apuntado que han vuelto a llamar al centro para preguntar "lo mismo" pero "soluciones no dan ninguna" y que "la delegada no se sienta con ellos ni con los padres", a la par que ha reseñado que están "muy cansados" pero que continuarán con las protestas, después de que la semana pasada pidieran a los padres que no llevaran a los niños al colegio, lo que ha tenido, según Duque, un seguimiento de "más del 95 por ciento".

En este contexto, ha destacado que de unos 750 alumnos han acudo entre 30 y 50 alumnos "por cosas muy puntuales y porque no tienen más remedio" y consideran "decepcionante e indignante" que "no se hayan tomado medidas aún".

Según entiende la AMPA, "la delegación de Educación es la responsable máxima" y espera que "no haya que lamentar pérdidas irreparables por su irresponsabilidad", al tiempo que ha reafirmado "el derecho de nuestras hijas y nuestros hijos a la salud y a la educación", ha indicado Duque.

Por su parte, la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo Borrero, se ha manifestado junto a la AMPA y ha reivindicado las peticiones de "una vuelta segura" tras una semana sin acudir al centro y ha recordado que el Ayuntamiento puntaumbrieño ha ofrecido las instalaciones del Centro Cultural "para que se puedan desdoblar clases y así mantener los protocolos de distancia y seguridad".

En este sentido, ha subrayado que la Delegación de Educación aún no ha respondido a este ofrecimiento, que implicaría "la contratación de más profesorado", según ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Así, la alcaldesa ha reseñado que apoyan a estos padres porque están "totalmente de acuerdo" con las peticiones que realizan ya que "quieren un centro en el que sus hijos e hijas puedan estar seguros. Sin embargo, ahora las clases tienen una ratio de entre 28 y 30 alumnos y eso es inaceptable en estos momentos".