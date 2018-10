Asaja exige a la Junta que "cumpla las medidas preventivas" contra los incendios forestales en Huelva

Publicado 22/08/2018 17:58:37 CET

La organización empresarial Asaja-Huelva ha exigido al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, "responsabilidad" y que la Junta "cumpla las medidas preventivas" contra los incendios forestales.

En un comunicado, Asaja ha indicado que resulta "incomprensible e inadmisible" que tras "la terrible" experiencia del verano pasado la Junta de Andalucía "no haya licitado los trabajos de limpieza y aprovechamiento forestal".

Por ello, ha recriminado al consejero de Medio Ambiente, el onubense José Fiscal, que "se escude tras las circunstancias climáticas y la presunta intencionalidad de los incendios, mientras que en la provincia se vuelve a perder patrimonio medio ambiental, público y privado, bajo las llamas".

Por ello, la organización agraria ha requerido una explicación por parte del consejero para saber si "la falta de acción y el nefasto diseño de las ayudas de Prevención de Incendios Forestales se debe al desconocimiento --en ese caso, Asaja reitera su disposición a colaborar para solventar esta carencia--, o a la imposibilidad de llevar a cabo un servicio público eficiente y adecuado por parte de los funcionarios, motivado por los intereses políticos que se marquen por encima del interés general".

Así, ha indicado que, "si la razón fuera ésta última, desde Asaja pedirán a quien tenga autoridad y corresponda que reflexione sobre la gestión del medio ambiente y que lo haga antes de que sigan desapareciendo miles de hectáreas públicas y privadas en Huelva y Andalucía, por el fuego y por la falta de responsabilidad".

Han recordado que durante el pasado verano dos graves incendios afectaron a la provincia de Huelva, con el desolador balance de unas 9.000 hectáreas calcinadas en el entorno de Doñana y cerca de 5.000 en el acontecido en septiembre en La Granada de Riotinto, "menos mediático, pero más grave desde un punto de vista de las especies perdidas, fundamentalmente encinas y alcornoques centenarios".

En esta misma línea, ha indicado que "nada se sabe de las medidas preventivas generales que se pidieron desde Asaja y que la Consejería de Medio Ambiente debería licitar e impulsar, medidas que podrían haber contribuido a evitar que estas situaciones se repitieran en tal grado".

Para Asaja, "es evidente que los trabajos preventivos encargados al Infoca son claramente insuficientes, lo cual no es achacable a esta entidad, porque los cortafuegos deben licitarse y si no existe licitación en tiempo y forma, no existen cortafuegos en montes públicos, algo que cualquier ciudadano puede perfectamente comprobar a simple vista".

En cualquier caso, los trabajos correspondientes a las licitaciones publicadas este año "no han podido ser completados, no se ha realizado el mantenimiento de los cortafuegos y la Consejería encomienda a Amaya las licitaciones, lo que supone un grave caso de competencia desleal para las empresas del sector".

No obstante, Asaja ha remarcado que sí se han llevado a cabo Planes de Emergencia en la zona del entorno de Doñana, consistentes en actuaciones "absolutamente simbólicas" (corta de pinos quemados en carril bici, retirada de pasarelas quemadas, etc). Pero sin embargo "no se ha llevado a cabo ningún Plan de Restauración".

Almonaster la Real, Calañas y Nerva son algunos de los puntos en los que el fuego ha vuelto a hacer acto de presencia este verano. Ante esto, Asaja ha echado en falta "autocrítica" por parte de la administración regional ante "los inexistentes trabajos de prevención, limpieza y aprovechamiento forestal que deberían haberse licitado y que habrían reducido el volumen de combustible y el estado de abandono en los montes de titularidad pública, además de la generación de miles jornales en municipios desfavorecidos de la Sierra y el Andévalo".

REUNIÓN CON LOS SINDICATOS

En este sentido, Asaja-Huelva como patronal del campo propondrá a los sindicatos en las próximas semanas una reunión para valorar cómo afecta económica y socialmente "esta desidia impuesta" por la Consejería.

Mientras tanto, los titulares de montes privados asumen estas tareas con sus propios medios, a la espera de unas ayudas que llegan "muy tarde, --seis años después de la última convocatoria--, y muy carentes de lógica, con unas condiciones de aplicación inasumibles".

Recientemente se ha publicitado por parte de la Consejería la ampliación del plazo de presentación de estas ayudas hasta octubre, lo cual "no deja de ser paradójico cuando el problema no es plazo, sino la propia orden en sí misma, absolutamente ineficaz y absurda", han remarcado.