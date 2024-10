El Ayuntamiento de Huelva propone a los jóvenes una 'Semana Terrorífica' con escape room, literatura, música y cine

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, ha invitado a los jóvenes onubenses a participar en las actividades programadas los próximos días 29, 30 y 31 de octubre en el Centro Municipal La Morana bajo el marco de la 'Semana Terrorífica'. Una programación gratuita que incluye la entrega de premios del Certamen de Relatos Cortos de Terror y Fantasía; la presentación de dos libros Terror de Iris Infantes; una muestra de Cortos de Terror; una actividad de escape room SAW; y un concierto 'Comborock Halloween'.

El objetivo, ha explicado Rubio en una nota, "es continuar trabajando para acercar a la juventud onubense a la vida municipal, con la intención de promover su participación y darles a conocer un recurso y un espacio, donde se trabaja por y para ellos, para dar respuesta a sus necesidades y demandas y donde tienen a su disposición un punto de encuentro para disfrutar actividades de ocio saludable y conocer a otros jóvenes con inquietudes similares".

Se trata de "seguir trabajando para volver a ilusionar a los jóvenes y recuperar el protagonismo que siempre han tenido en el Ayuntamiento de Huelva, aprovechando en este caso la celebración de Halloween que ha cobrado un enorme protagonismo en los últimos años", ha apuntado la concejala, que ha explicado que "la temática del terror nos permite organizar actividades diferentes y atractivas que además estimulan la imaginación y la exploración de lo desconocido, incentivando a los jóvenes para que enfrenten sus miedos y ansiedades en un entorno seguro".

La 'Semana Terrorífica' arranca la tarde del 29 de octubre con la presentación de los libros de fantasía '30 días' y 'Trazos de Terror' de la escritora onubense Iris Infantes. Un evento que propone una charla coloquio con la joven autora para acercarse a la experiencia literaria a través de estas dos obras: 'Trazos de Terror', que son relatos situados "en la oscura intersección entre lo sobrenatural y lo cotidiano", y '30 días', donde cada capítulo es una historia corta que tiene lugar en un día diferente del mes, "revelando poco a poco los oscuros secretos que acechan en las sombras de un mágico reino".

A continuación, el mismo martes, se celebrará la entrega de los premios del Certamen de Relatos de Terror y Fantasía que en su primera edición ha obtenido "una más que aceptable participación" con la presentación de 18 textos, destaca el Consistorio.

Como colofón de la jornada se propone una Muestra de Cortos de Terror con la proyección de ocho trabajos: 'Cava', dirigido por Jandro; 'Coleccionismo', dirigido por Marcos Gualda; 'Cuando yo me muera', dirigido por Pepe Siscar; 'El alba', dirigido por Fernando Esbec; 'Ganadero', dirigido por Miguel Ángel Olivares; 'No te vayas', dirigido por Miguel Muñoz Gascón; 'Ponle fecha', dirigido por Elías Balda y Cosme Mañero; y 'You're the one I love', dirigido por Pablo Barbato'.

Más de 80 jóvenes disfrutarán el miércoles 30 de octubre, de una actividad de Escape Room ambientada en el mundo de SAW donde actores pondrán a prueba los nervios y la inteligencia de los participantes. Mediante la inscripción previa se han organizado grupos de ocho jóvenes, con pases cada 30 minutos. Se trata de someter a los jóvenes a una montaña rusa emocional que fomente la empatía e inteligencia emocional, mientras se ven obligados a analizar motivos, descifrar misterios.

El Ayuntamiento ha detallado que el jueves 31 de octubre tendrá lugar el gran concierto de Halloween Comborock 2024, de 20,00 a 2200 horas con las propuestas "más rockeras, metálicas, oscuras y terroríficas" de los participantes en el proyecto musical de John Conde.